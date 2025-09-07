El expiloto de MotoGP que revela una nueva amenaza para Márquez: "Está al mismo nivel que Marc o Acosta..."

Danilo Petrucci, piloto del Mundial de 'SuperBikes', tiene claro que hay un piloto en su campeonato que podría dar mucha guerra a los grandes nombre de MotoGP.

Marc Márquez está a pocas carreras de volver a convertirse en campeón del mundo. Las cuentas ya están de su parte y es prácticamente cuestión de tiempo que el de Cervera conquiste su noveno título mundial. Si evita que su hermano Álex le recorte más de diez puntos en la carrera de este domingo en Montmeló, Marc tendrá opciones de ser campeón en Misano.

Antes de comenzar la temporada, 'Pecco' Bagnaia era el gran nombre que se postulaba para competir de tú a tú por el Mundial con Marc. Sin embargo, el turinés no ha podido adaptarse a la Ducati y eso le ha terminado perjudicando hasta el punto de ni poder luchar por victorias. Solo ha ganado una carrera.

Álex Márquez aguantó el ritmo de su hermano durante la primera mitad de temporada pero una lesión antes del parón le ha terminado perjudicando. Ante la situación de la clara superioridad de Marc, Danilo Petrucci, piloto del mundial de 'SuperBikes' y expiloto de MotoGP, ha dado el nombre de un corredor que podría competir con Márquez.

"Si yo he ganado dos carreras, estoy convencido de que él también puede hacerlo. La incógnita es si Yamaha tendrá el potencial necesario para que muestre todo lo que lleva dentro. En algunos aspectos de pilotaje, Toprak (líder del mundial de 'SPBK') tiene el mismo nivel que Marc Márquez o Pedro Acosta", ha reconocido el italiano en declaraciones para 'Corse Di Moto'.