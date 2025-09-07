El curioso mensaje de Bortoleto a Fernando Alonso: "Quizá esta sea la carrera..."

El piloto brasileño de Aston Martin no ha dudado en elogiar a Fernando Alonso tras conseguir un nuevo paso a la Q3 y espera batirle en carrera.

Fernando Alonso volvió a hacer magia ayer sobre el asfalto de Monza. Con un monoplaza que no se adapta del todo bien a las características del templo de la velocidad, el asturiano logró colocar a su Aston Martin en la Q3.

Y lo cierto es que hubiera sido el mejor del resto, si no hubiese sido por Gabriel Bortoleto. El piloto de Sauber le ha cogido el gusto a la máxima categoría y, últimamente, acumula muy buenas actuaciones en cada Gran Premio.

En esta ocasión, el brasileño clasificó 8º (7º tras la sanción de Hamilton), justo por delante, de Alonso. No es la primera vez que esto ocurre. Bortoleto ha clasificado más veces delante de Fernando, aunque en muy pocas ocasiones ha terminado la carrera por delante de él: "Lo intentaré, en las últimas carreras no lo he conseguido, quizá esta sea la carrera".

"Siempre es interesante cuando tienes al lado a Fernando. Siempre hace cosas interesantes, limpias pero interesantes. A ver qué pasa porque es una primera curva muy apretada y pueden suceder muchas cosas", agregó el piloto de Sauber.

Y es que nadie esperaba al asturiano en Q3: "Es increíble verle en Q3 porque no creo que lo estuviera esperando. Tenía a Fernando y a Max delante, quizá empecé la vuelta demasiado cerca de Fernando y perdí un poco, pero al final ha sido un buen resultado".

"Configuramos el coche pensando en carrera y tengo confianza en lo que podamos hacer mañana. El ritmo ha sido fuerte, esperaba una buena clasificación, pero la Q3 siempre está muy apretada. Había que cuadrar una vuelta y lo hemos hecho", concluyó.