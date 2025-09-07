Tres heridos graves tras volcar un autobús con 60 pasajeros a bordo en Santa Susanna

¿Qué ha pasado? El vehículo se ha salido de la carretera cuando circulaba por la autopista C-32 y ha caído por un terraplén. 53 personas han tenido que ser atendidas, aunque la mayoría han podido salir "por su propio pie".

Un autobús con 60 pasajeros volcó en la autopista C-32 cerca de Santa Susanna, Barcelona, dejando tres heridos graves, uno leve y 53 atendidos. El accidente ocurrió a las 12:00 en el kilómetro 127,7, según el Servicio Catalán de Tráfico y los Bomberos. La mayoría de los pasajeros, principalmente turistas franceses, lograron salir por su propio pie. Trece dotaciones de los Bomberos y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas trabajan en el lugar. Protección Civil activó el plan PROCICAT en prealerta. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expresó su preocupación y agradeció a los servicios de emergencias.

Tres personas han resultado heridas graves, una leve y 53 han tenido que ser atendidas después de que un autobús con 60 pasajeros a bordo volcara este domingo y se ha salido de la carretera mientras circulaba por la autopista C-32 a la altura de Santa Susanna, en Barcelona, cayendo r un terraplén. La carretera cuenta con un solo carril abierto, en sentido sur/Barcelona, y hay 1,5 kilómetros de retención desde Palafolls.

El siniestro se ha producido a eso de las 12:00 en el kilómetro 127,7 de la C-32, , según el Servicio Catalán de Tráfico y de los Bomberos. Además, dos carreteras han sido cortadas.

Los Bombers, en un comunicado en redes sociales, han informado de que la mayoría de pasajeros, casi todos turistas franceses y que se dirigían al aeropuerto, han salido por su propio pie del autocar y "han subido por el talud" al que ha ido a parar el vehículo.

Son un total de 13 dotaciones de los Bombers los que están trabajando en el lugar del accidente, además de efectivos del Sistema de Emergencias Médicas. "Estamos revisando el vehículo en su interior para asegurarnos de que no haya nadie", han expresado los Bombers.

Tal y como informan desde el Sistema de Emergencias de la Generalitat, de las 53 personas atendidas hay dos en estado grave, trasladadas al Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, una menos grave, que está en el Hospital de Mataró, y el resto están leves.

Por su parte, Protección Civil ha puesto en prealerta el plan PROCICAT a causa de este accidente, del que todavía se desconocen las causas.

Poco después, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado en un tuit que está "muy pendiente del accidente" y ha deseado "una rápida recuperación a los heridos". "Gracias a todos los servicios de emergencias por su labor", ha finalizado.

De los heridos, dos de los graves han sido trasladados al Hospital Germans Trias y otro de consideración y uno leve al Hospital de Mataró.