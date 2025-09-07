¡Pelos de punta! La escalofriante caída de Arón Canet en el circuito de Montmeló

El piloto español tuvo que ser trasladado al centro médico para realizarle pruebas después de su dura caída en la séptima curva de la decimotercera vuelta.

El segundo clasificado en el campeonato de Moto2 se fue al suelo en el trazado de Montmeló tras una aparatosa caída cuando intentaba conseguir la octava plaza. Arón Canetpartió desde la séptima posición aunque llegada la decimotercera vuelta había perdido un puesto. Es en ese momento cuando el valenciano perdió el control de su moto y al llegar a la curva siete se salía del circuito y protagonizaba el aparatoso incidente.

El piloto español tuvo que ser trasladado al centro médico del evento para que le realicen una serie de pruebas que verifiquen su estado de salud. Un reconocimiento necesario después del susto del piloto que se salió de la pista a una gran velocidad.

La caída del español aprieta la parte alta de la clasificación en el campeonato cuando quedan siete citas para concluir el Mundial de Moto2. Manu González continúa como líder en solitario con 217 puntos después de finalizar en cuarta posición. El español mantiene una diferencia de38 puntos respecto a su compatriota accidentado que sigue en segunda posición con cuatro puntos de ventaja respecto al tercero, Diogo Moreira.

Todo sucedió en una carrera en la que Dani Holgado consiguió la primera victoria de su carrera en la disciplina. Además, Dani Muñoz terminó la prueba en tercera posición para cerrar un podio que demuestra que, indudablemente, ha reinado el motociclismo español durante el GP de Cataluña.