Márquez le desvela a Jorge Lorenzo su punto débil en Montmeló: "He conseguido maquillarlo..."

El líder del mundial tiene claro que no era el más fuerte en la 'sprint' y le ha revelado a Lorenzo porqué le cuesta tanto el trazado del GP de Catalunya.

Marc Márquez ha firmado este sábado su decimocuarta victoria en una carrera al 'sprint' esta temporada. Solo se han disputado quince. Increíble. Sin embargo, a diferencia de las del resto, en la del GP de Catalunya, Marc no ha dominado.

Lo ha hecho su hermano Álex, que le ha entregado en bandeja la victoria a Marc después de irse al suelo a tan solo tres vueltas para que terminara la carrera. El de Ducati se ha terminado llevando un triunfo que ni él esperaba. Márquez ya había avisado de que el favorito era Álex.

En pocas vueltas, el de Gresini se escapó pero su error al final le terminó condenando. La razón por la que Marc no es tan fuerte en Montmeló tiene que ver con su estilo de pilotaje. Se lo ha explicado a Jorge Lorenzo al final de la carrera en 'DAZN': "Ha sido desde 2013, cuando competía contra vosotros, contra ti, ha sido siempre mi punto débil (curvas a derechas)"

"Pero bueno, luego sí que es cierto que en un test he perdido un poquito más, pero luego en carrera me centro, y luego lo cubro un poquito, lo maquillo, pero sí que siempre estas curvas rápidas de derechas han sido un poquito mi punto débil. Pero lo intento contrarrestar en esas de izquierdas, y por eso en circuitos que hay tanta derecha, como aquí, como en Malasia... me ha costado, pero con la Ducati es un poquito más fácil", reconoce Marc.

