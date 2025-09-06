La desafortunada caída de Álex Márquez cuando lideraba la 'sprint' que acerca a Marc aún más al Mundial

El de Gresini estuvo liderando la 'sprint' y se fue al suelo cuando solo quedaban tres vueltas para el final dejándole en bandeja la victoria a su hermano.

Marc Márquez podría ser campeón en Misano, en territorio Valentino Rossi. Todo hacía pensar que su hermano Álex iba a borrar esa opción dada su velocidad y su dominio en lo que iba de Gran Premio de Catalunya. El de Gresini consiguió la 'pole' en el clasificación de la mañana de este sábado por delante de Fabio Quartararo y del propio Marc, que salió tercero.

Álex firmó un comienzo muy sólido en la carrera al 'sprint'. Mantuvo la primera posición en la salida y poco a poco fue ampliando distancia con la batalla que se estaba librando justo por detrás de él. Marc peleaba con Quartararo y Acosta y se terminó imponiendo a ambos asegurando una segunda plaza que parecía valerle.

Sin embargo, cuando Álex le sacaba a su hermano casi un segundo y medio, se fue al suelo. Solo quedaban tres vueltas para el final y el de Gresini perdió el control de su moto en una curva. Los gestos de rabia de Álex tras una caída en la que no sufrió daños fueron evidentes.

Tras este error, Marc ya ha conseguido ampliar su ventaja con Álex en más de los diez puntos que necesitaba y, si mantiene la ventaja tras la carrera del domingo, tendrá opción de proclamarse campeón del mundo de motociclismo en el GP de San Marino.