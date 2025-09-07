Ahora

En Kyiv

Un bombardeo ruso alcanza por primera vez un edificio del Gobierno ucraniano en un ataque que deja al menos dos muertos

Los detalles La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ha confirmado que la ofensiva rusa ha dañado el "tejado y pisos superiores" de la sede gubernamental ucraniana en Kyi, además de provocar un incendio.

Humo saliendo de la sede del Gobierno ucraniano en Kyiv tras un ataque rusoHumo saliendo de la sede del Gobierno ucraniano en Kyiv tras un ataque rusoReuters
Rusia no cede ante la presión internacional y sigue bombardeando diariamente Ucrania. Y este domingo, por primera vez en la guerra, ha logrado alcanzar un edificio gubernamental en un bombardeo que ha dejado al menos dos muertos y 17 heridos.

"En el distrito de Svyatoshyn (Kyiv), según información preliminar, murieron dos personas: una mujer joven y un niño menor de un año", ha informado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko. El ataque ha impactado en un edificio residencial, pero también ha provocado daños en la sede del Gobierno ucraniano.

Según ha confirmado la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, en un mensaje publicado en Telegram, el edificio gubernamental ha sufrido daños "en el tejado y los pisos superiores", así como un fuego que los servicios de emergencia tratan de extinguir.

"El mundo debe responder a esta destrucción no solo con palabras, sino con hechos. Necesitamos reforzar la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas rusos. Necesitamos nuevas restricciones que afecten a la maquinaria militar del Kremlin", ha aseverado la política ucraniana.

Y es que el ataque de este domingo se ha convertido en el más masivo de la guerra. Si este julio el Ejército ruso lanzaba más de 700 drones, en esta ocasión han sido más de 800 así como más de una docena de misiles según el parte diario preliminar del Mando de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Además de la sede del Gobierno ucraniano, varios bloques de pisos también han sufrido daños en el bombardeo de los vehículos rusos no tripulados provocando incendios y el desprendimiento de escombros, lo que ha dejado un balance de dos víctimas mortales y 18 heridos de los que siete han tenido que ser hospitalizados.

Los servicios de bomberos y rescatistas trabajan en la zona para atender a los afectados y acabar con los focos de fuego que también se han desatado en varios vehículos.

