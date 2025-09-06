Ahora

El Israel-Premier Tech continúa en La Vuelta pese a las protestas, las interrupciones y la inseguridad que denuncian algunos ciclistas

Los detalles "No tenemos ninguna duda que vamos a seguir en carrera", afirman desde el equipo pese a que su presencia en la carrera haya provocado interrupciones o suspensiones.

Manifestación a favor de Palestina en la salida de la 14º etapa de La Vuelta
"¡Palestina libre!" o "¡Israel asesina, la Vuelta patrocina!" han sido algunos de los sonidos que han acompañado el paso de La Vuelta desde su llegada a España. Y, estos últimos tres días, los altercados han ido en aumento.

Ya hace 11 días, cuando la carrera pisó suelo español en Figueres para la contrarreloj por equipos, varios manifestantes frenaron el paso del equipo Israel-Premier Tech en mitad de su recorrido. En Olot, al día siguiente, también se vivieron momentos de tensión en la salida del pelotón con pancartas contra el genocidio en Gaza, banderas palestinas, gritos y cánticos a pleno pulmón.

Porque todos los manifestantes piden lo mismo: la exclusión del equipo israelí de la competición. Ellos, de momento, se niegan a abandonar. "La organización conmigo no ha hablado nada. Lo hemos dicho claro, no tenemos ninguna duda que vamos a seguir en carrera", decía el jueves el director de su equipo, Óscar Guerrero.

Eso justo un día después de que tuvieran que suspender la etapa de este miércoles por motivos de seguridad. No hubo ganador a tres kilómetros de la línea de meta en Bilbao porque estaba abarrotada de manifestantes. Y, este viernes, en la subida de L'Angliru, los escapados tuvieron que poner pie a tierra por la aparición de nuevos manifestantes. "No podemos seguir así. Están corriendo muchos riesgos", afirma Sepp Kuss, corredor del Visma.

Pero a pesar de las concentraciones, de las caceroladas o de la inseguridad que afirman sentir algunos ciclistas, La Vuelta continúa con el Israel Premier-Tech sobre ruedas. Y el único movimiento que ha hecho el equipo ha sido el de retirar la palabra 'Israel' de los maillots por "seguridad", algo que no ha impedido que este sábado se hayan producido nuevas protestas.

