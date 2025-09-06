Ahora

Trump amenaza a Chicago usando una mítica frase de 'Apocalypse Now': "Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana"

¿Qué ha dicho? En una publicación en la que se puede leer 'Chipocalypse now' en una imagen, el presidente ha avisado a la ciudad de que "sabrá por qué se llama Departamento de Guerra".

Donald Trump, en una imagen compartida por él mismo en redes sociales
Donald Trump ha vuelto a hacer de las suyas en redes sociales. El presidente de Estados Unidos, en 'Truth Social', ha lanzado un aviso a Chicago usando para ello una frase de la película 'Apocalypse Now', un filme de 1979 dirigido por Francis Ford Coppola y protagonizado por Robert Duvall.

Con imagen incluida, en la que se puede ver al presidente con sombrero y gafas de sol en una imagen evidentemente editada, Trump ha compartido el siguiente texto: "Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana".

Esta frase viene a colación de una expresada por el personaje del teniente coronel Bill Kilgore, interpretado por Duvall, quien mientras observa un bombardeo dice lo siguiente: "Me encanta el olor a napalm por la mañana".

Además, Trump comparte otra frase en serio aviso a la ciudad del estado de Illinois: "Chicago va a comprobar por qué se llama Departamento de Guerra".

Y es que Trump ha dado un paso más hacia el pasado. El presidente, después de que Harry Truman usara el nombre de Departamento de Defensa en 1947 como parte de una estrategia más diplomática, ha recuperado la nomenclatura de Departamento de Guerra con la George Washington creó dicha institución en 1789.

"Creo que es un nombre más apropiado, especialmente viendo cómo está el mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo. Hemos estado hablando de este Departamento de Guerra. Ganamos la Primera Guerra Mundial. Ganamos la Segunda Guerra Mundial. Ganamos todo antes y después de eso", ha expresado.

El presidente ha reconocido que no sabe si el Congreso debe avalar el cambio de nombre del Departamento o no, aunque aseguró que lo averiguarán. Eso sí, no ha perdido el tiempo y la web ya ilustra el cambio de nombre y varios operarios han cambiado el letrero de la fachada del Pentágono.

Nuevo cartel del Departamento de Guerra de EEUUNuevo cartel del Departamento de Guerra de EEUUReuters

Todo, después de que el Pentágono se esté planeando realizar un despliegue de militares de la Guardia Nacional en Chicago para combatir el crimen y la inmigración en la ciudad en una operación similar a la que se realizó para combatir las protestas de Los Ángeles o la que está llevando ya acabo en Washington, la capital del país.

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, se ha anticipado al despliegue de tropas de la Guardia Nacional que tenía planeado Donald Trump para la ciudad y ha firmado una orden ejecutiva en la que ordena a todos los funcionarios públicos locales a no colaborar con el Gobierno federal.

