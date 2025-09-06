El PSOE carga contra "el último exabrupto" de Tellado y exige a Feijóo que le desautorice: "El PP sigue cruzando líneas rojas"

El contexto El secretario general de los 'populares', en Navarra, llamó a "cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en España".

El PSOE ha reaccionado a las palabras de Miguel Tellado, secretario general del PP, en Pamplona. A la expresión del 'popular' de "cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido". Los socialistas han pedido a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que desautorice "de inmediato" a Tellado y que le "exija una disculpa".

Los socialistas ven las palabras de Tellado como su "último exabrupto" y afirman que "no se le conoce otro mérito que este tipo de barbaridades": "Esas palabras tienen connotaciones tan duras e inhumanas que no tenemos ni idea de qué pasa por la cabeza al número dos de Feijóo".

"Hace tiempo que dijimos que Feijóo había traído la política sucia a España. No encontramos mejor ejemplo en las palabras de su más fiel escudero. El hombre que se trajo de Galicia para esto. La barbaridad más grande solo retrata al que la dice y muestra sus múltiples carencias democráticas. La rendición del PP a la ultraderecha adquiere tintes dramáticos para un partido que en su día fue de Estado", afirman los socialistas.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también ha mencionado la "rendición del PP al odio de la ultraderecha": "No tienen nada positivo que aportar a nuestro país".

"Es un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen en una fosa. Es una apelación encubierta a la violencia y un cuestionamiento de la democracia", afirma Sánchez.

No ha sido el único miembro del PSOE en hablar en redes tras las palabras de Tellado. Pilar Alegría, ministra de Educación, ha afirmado que "el PP sigue cruzando líneas rojas" y acusa a los 'populares' de "insultar a las víctimas, despreciar la memoria y pisotear la democracia": "Cada paso que da lo acerca más a la ultraderecha y lo aleja de lo que este país merece".

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, considera que la frase "no está elegida al azar": "Están llenos de odio, y ya son una franquicia de la ultraderecha".

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE en Andalucía, ha hablado, en redes sociales, de "miseria moral" ante las palabras de Tellado, y "más en un país con tantos muertos en las cunetas": "El PP de Feijóo destila el odio de la extrema derecha".

Diana Morant, líder de los socialistas valencianos, ha puesto a Alberto Núñez Feijóo en el foco y dice que "no puede seguir mirando hacia otro lado": "Debe reprobar las palabras de su portavoz y obligarle a rectificar".

"Generar odio no es ser oposición, es faltar al respeto a la mayoría social que decidió con su voto este Gobierno", cuenta.

Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, ha pedido directamente la dimisión de Tellado: "Cientos de miles de españoles y de españolas siguen en fosas comunes. Cientos de miles que fueron asesinados impunemente por la derecha golpista. El PP vuelve a señalar a la democracia y a llamar a la violencia. Es intolerable. Tellado tiene que dimitir".

Por su parte, Miguel Tellado ha vuelto a hablar y ha expresado que todo es "una falsa polémica". Mientras Feijóo guarda silencio, quien sí se ha pronunciado es el PP a través de la cuenta oficial del partido en X: "Deja de usar a las víctimas para tu interés en el relato. Respétalas".