Global Sumud Flotilla, destino Gaza | Las embarcaciones aguardan en Barcelona a la espera de una nueva salida

Así fue la despedida de la Flotilla desde Barcelona Unas 5.000 personas abarrotaban el puerto de Barcelona para mostrar su apoyo a los integrantes de la Flotilla, que partían rumbo a Gaza este domingo 31 de agosto. Greta Thunberg y Ada Colau se ponían frente a los micrófonos de los periodistas asistentes para despedirse antes de subir a bordo. Ellas y otras personalidades conocidas forman parte de las 300 personas que conforman la Global Sumud Flotilla. La flotilla Global Sumud parte a Gaza para exigir el fin de un "genocidio que empezó hace tiempo": "Los gobiernos son cómplices" Compartir en X

Israel amenaza con quedarse las embarcaciones Como colofón a las amenzas del ministro israelí, las autoridades israelíes prevén incautarse de todos los barcos de la flotilla y utilizarlos para sus propias operaciones de seguridad, con vistas, según Ben Gvir, a que este nuevo despliegue termine siendo "una clara disuasión" ante futuras iniciativas similares. "Cualquier persona que elija colaborar con Hamás y apoyar el terrorismo recibirá una firme respuesta por parte de Israel", ha señalado el ministro, una de las voces más radicales dentro del Gobierno de Netanyahu. Europa Press Compartir en X

