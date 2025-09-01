En directo
Global Sumud Flotilla, destino Gaza | Las embarcaciones aguardan en Barcelona a la espera de una nueva salida
Sigue el avance de la flotilla de la Libertad con 300 personas a bordo en su ruta marítima hacia Gaza. Cargados de ayuda humanitaria, buscan el fin de la violencia de Israel sobre Palestina.
Global Movement to Gaza
Anteriormente conocida como Global Marcha to Gaza, este movimiento de base organiza acciones solidarias a nivel mundial para apoyar a Gaza y romper el bloqueo.
Quiénes organizan el movimiento
Bajo la Global Sumud Flotilla se encuentran coordinadores, organizadores y participantes de 'Magreb Sumud Flotilla', 'Freedom Flotilla Coalition', 'Global Movement to Gaza', y 'Sumud Nusantara' con un objetivo común que comparten en sus fuentes oficiales: "Romper el asedio ilegal a Gaza por mar, abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino."
Así fue la despedida de la Flotilla desde Barcelona
Unas 5.000 personas abarrotaban el puerto de Barcelona para mostrar su apoyo a los integrantes de la Flotilla, que partían rumbo a Gaza este domingo 31 de agosto. Greta Thunberg y Ada Colau se ponían frente a los micrófonos de los periodistas asistentes para despedirse antes de subir a bordo. Ellas y otras personalidades conocidas forman parte de las 300 personas que conforman la Global Sumud Flotilla.
¿Qué es la Global Sumud Flotilla y cuál es su objetivo?
Se definen como "una coalición de personas comunes y corrientes" compuesta por médicos, artistas, clérigos, abogados o marineros que creen en "la dignidad humana y en el poder de la acción no violenta."
Tras su primer intento en junio de lanzar una movilización coordinada a nivel mundial por tierra, mar y aire que consiguió frenar el ejército de Israel y la partida del Handala en julio, durante el verano de 2025 han vuelto con una estrategia unificada, asegurando que ahora poseen "un objetivo y una coordinación global como nunca antes."
Con integrantes de diferentes naciones, religiones y creencias políticas, hacen especial énfasis en su independencia "no estamos afiliados a ningún gobierno o partido político. Nuestra lealtad es a la justicia, la libertad y la santidad de la vida humana", reza su web oficial.
La previsión de tormentas afecta a la partida de la Flotilla
La previsión meteoróliga del lunes pone la primera piedra en el camino de la flotilla. Con un mes de septiembre que arranca con una bajada generalizada de las temperaturas y con tormentas fuertes en el noreste de España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por su parte, mantiene el aviso amarillo por lluvias en el litoral de Barcelona.
El frente atlántico que ha llegado al oeste y norte peninsular llega con tormentas y un notable descenso de las temperaturas, que parecen instalarse en el país para la temporada 2025-2026 con diversas borrascas.
Israel amenaza con quedarse las embarcaciones
Como colofón a las amenzas del ministro israelí, las autoridades israelíes prevén incautarse de todos los barcos de la flotilla y utilizarlos para sus propias operaciones de seguridad, con vistas, según Ben Gvir, a que este nuevo despliegue termine siendo "una clara disuasión" ante futuras iniciativas similares.
"Cualquier persona que elija colaborar con Hamás y apoyar el terrorismo recibirá una firme respuesta por parte de Israel", ha señalado el ministro, una de las voces más radicales dentro del Gobierno de Netanyahu.
Los integrantes de la flotilla serían trasladados a prisiones reservadas para terroristas
Según informa el medio israelí The Jerusalem Post, los integrantes de la flotilla serían trasladados a prisiones reservadas a sospechosos de actividades terroristas.
"No permitiremos que quienes apoyan el terrorismo vivan con comodidades", ha añadido Ben Gvir, para especificar su afán porque los detenidos "sufran todas las consecuencias de sus actos". Así, en esta ocasión no recibirán el mismo trato que los integrantes de la anterior flotilla, que ya detuvieron en junio, y que fueron puestos en libertas en cuestión de días.
→ El día en que Israel interceptó el Madleen, la anterior Flotilla, en junio: "Si ven este vídeo, hemos sido secuestrados"
Israel avisa de que tratará como "terroristas" a los activistas de la flotilla
Esta vez ha sido el radical Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, amenaza a la flotilla. Lo hace presentando una propuesta ante el Gobierno para endurecer aún más la respuesta ante la esperada llegada de la flotilla.
Catalogará de "terroristas" a toda persona a bordo de la veintena de embarcaciones que la conforman, y asegura que el arrestro no será "suave". Así será la respuesta del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que ya advirtió que no tolerará este tipo de incursiones, reforzando la "inquebrantable posición de Israel para salvaguardar sus fronteras y garantizar la seguridad nacional".
El mal tiempo retrasa el objetivo de la flotilla Global Sumud
La Global Sumud Flotilla, también conocida como flotilla de la Libertad, ha tenido que regresar al puerto de Barcelona. Tras su partida este domingo desde la costa catalana, finalmente el mal tiempo ha forzado su regreso retrasando su objetivo de establecer un corredor humanitario. Por el momento, sus capitanes se encuentran reunidos para decidir cuándo volver a partir.
→ Más detalles: La flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza regresa al puerto de Barcelona por el mal tiempo