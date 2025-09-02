Un ex de Ducati ve a Bagnaia más hundido que nunca: "El hecho de ver a Márquez..."

Juan Martínez, quien fuera ingeniero de Ducati, dice que Pecco está "mirando más los problemas que a las posibles soluciones".

Pecco Bagnaia está viviendo una auténtica pesadilla con Marc Márquez en Ducati. No sólo no está ganando carreras, tampoco está siendo capaz de estar entre los mejores. En las últimas carreras está sufriendo más que nunca. Y el exingeniero de Ducati Juan Martínez le ve realmente hundido.

En palabras que recoge 'Motosan' este martes, Martínez analiza el momento de Pecco: "Bagnaia está cada vez más sumergido, mirando más a los problemas que a las posibles soluciones. Y Alex está en un momento de duda después de esa carrera de Assen. El segundo y el tercero están dudando mucho, no están en su mejor momento ahora".

Lo que está haciendo Marc es simplemente increíble: "Yo creo que el hecho de saber de dónde viene Márquez le está dando valor a lo que hace… viene de cuatro años de maltrato emocional y físico después de su lesión de Jerez. Tener todavía la voluntad de querer recuperar su mejor versión es muy bestia. Llegó un momento en Honda donde dudaba y se caía mucho, e intentó reconstruirse. Y es lo que ha hecho".

"Accedió a la moto de Ducati de 2023, y se fue dando cuenta que no había perdido el don de ir en moto. Hizo esa fase de reconstrucción y a mitad de campeonato ya condicionó esta presente temporada diciendo que quería ir al oficial. Lo que estamos viendo hoy es el resultado de lo que se vivió en ese momento", explica el que fuera ingeniero de la competición.

"Ha construido un monstruo"

El físico de Marc es uno de sus grandes secretos. Un físico que ha ido adaptando según se sucedían las lesiones: "Él es capaz de elegir cosas que sabe que no son técnicamente las mejores, pero que pone más en dificultad al resto que a él".

"Todos somos el resultado de nuestra propia experiencia, y Marc, siempre ha sido muy pequeñito. Eso le habrá obligado en las categorías inferiores a buscarse la vida, y él ha ido cambiando su físico acorde al paso de categoría. Todo eso ha construido el monstruo que tenemos ahora", explica para finalizar.