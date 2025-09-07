La Guardia Civil sigue buscando a los responsables del tiroteo en un bar de Carmona en el que murieron dos personas

Los detalles Según relatan los testigos, un par de individuos aparecieron con escopetas y dispararon en el local, matando a dos personas de 65 y 54 años.

La Guardia Civil sigue investigando el tiroteo ocurrido el sábado 6 de septiembre en la urbanización Los Nietos de Carmona, Sevilla, donde murieron dos personas y otra resultó herida de gravedad. Aún no se ha detenido a los responsables, quienes huyeron tras el incidente. Los fallecidos son un hombre de 65 años y el dueño del bar, mientras que el herido, de 63 años, está en estado crítico en el Hospital Virgen del Rocío. Testigos relatan que dos individuos armados llegaron al bar y dispararon. Los sospechosos son conocidos en la zona, aunque residen en el Polígono de San Pablo, Sevilla.

Todo sucedió a eso de las 16:45 cuando, según los testigos, una persona "había sacado un rifle y disparado contra el bar". Como consecuencia de este hecho, dos o tres personas estaban en el suelo.

Tal y como cuentan los vecinos, fueron dos las personas que llegaron con escopetas al bar de José, ubicado en una urbanización en una zona rural entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla.

Una de las personas que estaban en el bar se interpuso en su camino, por lo que recibió un disparo que acabó con su vida. El otro fallecido sería el dueño del bar.

Los presuntos autores de los disparos, que habrían huido hacia Sevilla, son conocidos en esa urbanización aunque vivirían en el Polígono de San Pablo de la capital sevillana.