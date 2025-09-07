El análisis de Nadal sobre Alcaraz y Sinner antes de la final del US Open: "Carlos es más mágico y..."

Rafa Nadal habló sobre los dos tenistas que han asumido el legado del 'Big 3' y protagonizan la máxima rivalidad de la nueva generación.

Carlos Alcaraz se medirá a Jannik Sinneren la tercera final de 'Grand Slam' consecutiva. El murciano remontó al de San Cándido en Roland Garrosdespués de salvar tres bolas de partido al resto en un enfrentamientos que el actual número 1 del mundo jamás olvidará.

Poco después, en Wimbledon, Sinner completaba su venganza al arrebatarle la corona a un 'Carlitos' que venía de ganar el campeonato en las dos últimas ediciones.

Ahora es el momento del US Open, Carlos Alcaraz llega a la final sin haber perdido ningún set mientras que JannikSinner es el vigente campeón y Rafa Nadal ha analizado el tenis de los protagonistas de la increíble rivalidad que ha surgido con esta nueva generación.

"Sinner le da un ritmo al golpe de derecha que es muy difícil de seguir. Es muy rápido en recoger la pelota temprano y en la transición de la defensa al ataque. Alcaraz es más mágico, más impredecible, puede jugar a un nivel que probablemente Jannik no puede. Pero, al mismo tiempo, comete más errores: puede jugar mejor, pero también puede jugar peor", explicaba el manacorí en una entrevista con 'TheAthletic'.

"Carlos tiene todos los golpes, a veces comete errores, pero va a por ellos y es más increíble de ver porque al final es más inesperado e impredecible. Me gusta, es muy divertido ver jugar a Carlos porque es capaz de hacer cosas increíbles", asegura Rafa.

Finalmente, Nadal aconsejaba al joven talento murciano: "Desde mi punto de vista, Carlos puede mejorar la táctica al abordar algunos partidos. A veces parece que siempre juega para conseguir el gran golpe y, a veces, no lo necesita".