F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito de Monza

VERSTAPPEN, POLE POR SORPRESA El piloto neerlandés logró arrebatarle una nueva 'pole' a McLaren clasificando delante de Lando Norris y Oscar Piastri. Veremos si es capaz de aguantar a los de Woking en un fin de semana en el que parece que Red Bull está más competitiva. Compartir en X

CASA DE FERRARI Aunque no llega en el mejor momento de la escudería. Tras el doble cero de los de Maranello en el GP de Países Bajos, los italianos esperan conseguir un buen resultado hoy en Monza. Leclerc comenzará desde el 4º lugar, mientras que Hamilton lo hará desde el 10º tras la sanción que acumulaba. Compartir en X

