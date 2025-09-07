VERSTAPPEN, CONTRA LOS MCLAREN
F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito de Monza
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Italia de la temporada 2025 de Fórmula 1.
SAINZ, A BUSCAR PUNTOS
Clasificó en la 13ª plaza el piloto madrileño, justo por delante de su compañero de equipo Alex Albon. Parecía que Williams podía aspirar a más este fin de semana, pero han acabado quedándose algo estancados. Veremos de qué son capaces en carrera.
ALONSO, A POR OTRO MILAGRO
Con un coche que no estaba ni para pasar de Q1, el asturiano logró colarse en Q3 y partirá hoy desde el 8º lugar. No será una carrera fácil, aunque con Alonso nada es imposible.
PARRILLA DE SALIDA
Asi comenzará este Gran Premio de Italia, aunque Hadjar partirá finalmente desde el Pit Lane, al igual que Gasly:
MCLAREN, A LUCHAR
Esta vez, con Max Verstappen. No será la primera vez esta temporada, pero igual sí una de las más complicadas. La salida será crucial, ya que adelantar no es del todo fácil en Monza, a pesar de las largas rectas.
VERSTAPPEN, POLE POR SORPRESA
El piloto neerlandés logró arrebatarle una nueva 'pole' a McLaren clasificando delante de Lando Norris y Oscar Piastri. Veremos si es capaz de aguantar a los de Woking en un fin de semana en el que parece que Red Bull está más competitiva.
CASA DE FERRARI
Aunque no llega en el mejor momento de la escudería. Tras el doble cero de los de Maranello en el GP de Países Bajos, los italianos esperan conseguir un buen resultado hoy en Monza. Leclerc comenzará desde el 4º lugar, mientras que Hamilton lo hará desde el 10º tras la sanción que acumulaba.
MUY BUENAS TARDES
Llega el día gran del fin de semana. Llega el momento de la carrera del Gran Premio de Italia desde el Autódromo de Monza. Un mítico circuito que vuelve un año más para deleitarnos con su velocidad.