Bagnaia no levanta cabeza: el gesto de 'Pecco' tras firmar una de sus peores clasificación en MotoGP

El turinés saldrá desde la vigesimoprimera posición en el Gran Premio de Catalunya. No partía tan atrás desde el GP de Portugal de 2022.

'Pecco' Bagnaia va de mal en peor. El turinés es cada vez menos competitivo sobre la Ducati y parece haber tocado fondo después de la clasificación del Gran Premio de Catalunya. Bagnaia partirá desde la vigesimoprimera posición en el circuito de Montmeló.

El italiano no ha podido superar la Q1 y ha terminado firmando el peor resultado en una sesión de clasificación en casi tres años. La última vez que Bagnaia salió desde tan atrás fue en el Gran Premio de Portugal de 2022, año en el que ganó su primer mundial de MotoGP.

El gesto de 'Pecco' al terminar la clasificación de Montmeló lo dice todo. El turinés, cabizbajo con serios gesto de no poder creerse lo que acababa de pasar. El estado de confianza de Bagnaia sobre la Ducati es muy negativo y su rendimiento está dejando mucho que desear sobre todo para el equipo llamado a dominar en el mundial.

En la jornada del viernes, después de saber que 'Pecco' no pasaba directamente a la Q2, Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dio un pequeño toque de atención a su piloto: "Tenía mucha confianza en que el cambio realizado para la tarde fuera algo que hiciera a Pecco más seguro y competitivo. Hay decepción por nuestra parte y, sobre todo, por su parte".

"Repito la palabra decepción porque todos creíamos que podía entrar en la Q2. No digo que hiciera una actuación al máximo nivel como siempre ha hecho aquí, pero entrar en la Q2 era el objetivo", aseguró el directivo italiano en unas declaraciones para 'Sky Sports'.