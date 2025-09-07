Los Márquez, a por la victoria
MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Catalunya de motociclismo en Montmeló
Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Catalunya, en el circuito de Montmeló, con el plato fuerte del fin de semana, la carrera.
LLEGAMOS AL ECUADOR DE LA CARRERA
Lidera Álex Márquez sobre Marc. Bastianini es tercero y Acosta, cuarto. Bagnaia ha conseguido remontar y es séptimo, al igual que Jorge Martín que es undécimo.
AL SUELO ZARCO
Estaba rodando en la cuarta posición el francés. Parece que está bien.
ADELANTA BASTIANINI A ACOSTA
Buena acción del italiano sobre el murciano. El ex de Ducati se subiría al podio.
SE DESINFLA QUARTARARO
Salía desde la segunda posición y ahora es séptimo.
SE ESCAPAN LOS MÁRQUEZ
Tres décimas le saca Álex a su hermano. Por su parte, Marc ha abierto hueco con las KTM que le persiguen, casi medio segundo.
JORGE MARTÍN, UNDÉCIMO
Salía desde la decimoséptima posición, gran remontada del de Aprilia que quiere más.
SE VA AL SUELO BRAD BINDER
Caída del compañero de Pedro Acosta. No parece haberse hecho daño.
BAGNAIA SIGUE REMONTANDO
El turinés ya está en la novena posición. Cabe recordar que ha salido desde la vigesimoprimera.
MÁXIMA IGUALDAD EN LAS PRIMERAS VUELTAS
Están muy pegados Álex, Marc, Acosta y Bastiananini en el grupo de cabeza.
¡¡SE PONE PRIMERO ÁLEX!!
Gran adelantamiento del de Gresini a su hermano mayor en la recta principal. Tenemos nuevo líder.
CUMPLE LA SANCIÓN ALDEGUER
Hace una 'long lap' después de su incidente con Bezzecchi en la 'sprint' que le costó una penalización.
BEZZECCHI Y DI GIANNANTONIO, AL SUELO
Sin consecuencias graves afortunadamente.
¡¡QUÉ GRAN SALIDA DE BAGNAIA!!
Ha ganado once posiciones en esta primera vuelta. Intenta salvar su mala clasificación el turinés.
¡¡COMIENZA LA CARRERA!!
¡Se pone primero Marc Márquez en la salida! Álex es segundo y Acosta, tercero.
OJO A ACOSTA
El murciano es el único que monta el neumático trasero blando. Apuesta fuerte de Pedro.
¡¡CINCO MINUTOS PARA QUE SE APAGUE EL SEMÁFORO!!
Recordemos, si Marc Márquez evita que su hermano Álex le recorte diez puntos, tendrá opciones de ser campeón en Misano. El de Gresini quiere alargar la espera de su hermano en un circuito en el que es probablemente el más fuerte. Estaremos muy atentos también a Pedro Acosta y Jorge Martín. ¡¡Todo listo para que comience el Gran Premio de Catalunya de MotoGP!!
¡¡DIEZ MINUTOS PARA ESTO EMPIECE!! RECORDAMOS LA PARRILLA DE SALIDA
⚡️@alexmarquez73 storms to a record-breaking pole on home turf as Fabio Quartararo goes from Q1 to the front row!#CatalanGP🏁 pic.twitter.com/myX50QDcIC— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 6, 2025
TERRIBLE CAÍDA DE CANET
El piloto valenciano ha sufrido un accidente a gran velocidad en la carrera de Moto2 de este domingo. Ha sido trasladado al centro médico del circuito.
HUGE DRAMA 🤯
CANET has CRASHED 💥#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/k6b5mw76rM— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
ASÍ QUEDA EL MUNDIAL DE MOTO2
It's been a good day for @18ManuGonzalez in the #Moto2 standings 📈#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/IwU56VaR3U— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
¡¡VICTORIA DE DANI HOLGADO EN MOTO2!!
😎 @daniholgado96 completes a perfect weekend and gets his first #Moto2 victory in front of @jakedixonracing and Dani Muñoz #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/kpHtJatmvd— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
ASÍ QUEDA EL MUNDIAL DE MOTO3
Sigue liderando Rueda.
Slowly chipping away at Rueda 📊 @AngelPiqueras18 finds himself 64 points down #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/WM5UUZxN27— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
RESULTADOS MOTO3
🏆⚔️ @AngelPiqueras18 beats @ruedajr99 to victory in Barcelona as @Taiyofurusato72 storms back to the podium! #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/uVpRZaXbk3— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
¡¡¡BIENVENIDOS AL GP DE CATALUNYA DE MOTOGP!!!
Bienvenidos a la decimoquinta carrera del año en el circuito de Montmeló. A pesar de su caída en la 'sprint', Álex Márquez parte como principal favorito para llevarse una victoria por la que también pelearán Marc, Fabio Quartararo o Pedro Acosta, entre otros. Los hermanos y el piloto francés de Yamaha forman la primera línea de salida mientras que el murciano partirá desde la quinta posición. Márquez, líder del mundial, necesita evitar que su hermano le saque más de diez puntos si quiere tener opciones de proclamarse campeón en Misano, de lo contrario, tendrá que esperar a Japón para levantar el título. En Moto3, la victoria ha sido para Ángel Piqueras y en Moto2, para Daniel Holgado. Todo lo que pase en MotoGP y lo que ha pasado en las categorías inferiores, te lo contamos aquí, en 'laSexta'.