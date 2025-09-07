Ahora

Los Márquez, a por la victoria

MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Catalunya de motociclismo en Montmeló

Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Catalunya, en el circuito de Montmeló, con el plato fuerte del fin de semana, la carrera.

Marc MárquezMarc MárquezGetty

¡¡CINCO MINUTOS PARA QUE SE APAGUE EL SEMÁFORO!!

Recordemos, si Marc Márquez evita que su hermano Álex le recorte diez puntos, tendrá opciones de ser campeón en Misano. El de Gresini quiere alargar la espera de su hermano en un circuito en el que es probablemente el más fuerte. Estaremos muy atentos también a Pedro Acosta y Jorge Martín. ¡¡Todo listo para que comience el Gran Premio de Catalunya de MotoGP!!

¡¡¡BIENVENIDOS AL GP DE CATALUNYA DE MOTOGP!!!

Bienvenidos a la decimoquinta carrera del año en el circuito de Montmeló. A pesar de su caída en la 'sprint', Álex Márquez parte como principal favorito para llevarse una victoria por la que también pelearán Marc, Fabio Quartararo o Pedro Acosta, entre otros. Los hermanos y el piloto francés de Yamaha forman la primera línea de salida mientras que el murciano partirá desde la quinta posición. Márquez, líder del mundial, necesita evitar que su hermano le saque más de diez puntos si quiere tener opciones de proclamarse campeón en Misano, de lo contrario, tendrá que esperar a Japón para levantar el título. En Moto3, la victoria ha sido para Ángel Piqueras y en Moto2, para Daniel Holgado. Todo lo que pase en MotoGP y lo que ha pasado en las categorías inferiores, te lo contamos aquí, en 'laSexta'.

