Milán se despide de Giorgio Armani, el 'rey de la moda' que conquistó al mundo por su creatividad y su estilo inconfundible

El contexto Leo Dell'Orco, pareja y mano derecha del diseñador, podría convertirse en los próximos días en el heredero del 'Imperio Armani'. Personalidades del mundo del arte, el cine y las pasarelas han dados su último adiós al modisto.

Cientos de personas han acudido este sábado a la capilla ardiente instalada en Milán para despedir al icónico diseñador Giorgio Armani, quien falleció este jueves a los 91 años por una infección pulmonar.

La capilla del conocido como 'el rey de la moda', una institución de la moda italiana en el mundo y al que se admiraba por su creatividad pero también por su instinto empresarial, permanecerá abierta también este domingo, y fue instalada en el Teatro Armani, en la calle Bergognone 59, en Milán, donde Armani encargó construir al arquitecto japonés Tadao Ando un enorme edificio que se inauguró en 2015 dedicado a la creatividad con oficinas, espacios expositivos a las pasarelas y otros eventos culturales.

Así, en el lugar donde Armani presentaba sus colecciones durante las Semanas de la Moda de Milán, se colocó en casi total oscuridad el féretro con un ramo de flores blancas y rodeado de farolillos rojos en el suelo y la presencia de una guardia de honor de los Carabineros.

Tras el ataúd, una gran pantalla muestra el retrato sonriente de Armani y la que ha sido elegida como su frase-testamento: "El legado que espero dejar es el compromiso por el respeto y cuidado por las personas y la realidad. Ahí es donde todo comienza".

Último adiós a Giorgio Armani

Junto al féretro de Armani se ha podido ver a Leo Dell'Orco, su compañero de vida también en los últimos 20 años, Federico Marchetti, fundador de Yoox, amigo fiel y miembro del consejo de administración de Giorgio Armani SpA, y sus sobrinos, entre ellos Andrea Camerana, uno de sus máximos colaboradores.

Representantes del mundo de la arquitectura, como Stefano Boeri o Massimiliano Fuksas han querido acercarse al velatorio, aunque también ha estado presente el cine con Giuseppe Tornatore o Gabriele Salvatores, que recordó que cuando ganó el Oscar, Armani le había regalado el smoking azul que llevó a la ceremonia y que conserva "como una reliquia".

Además, modelos como la argentina Valeria Mazza y actrices como Maria Grazia Cucinotta también han acudido a la capilla ardiente, al igual que sus colegas de la moda como Donatella Versace, que se presentó ante el Teatro Armani con un ramo de orquídeas blancas y aseguró que estaba "muy emocionada".

"Fue un icono reconocido y nos dio en el mundo del deporte un estilo inconfundible; somos los más envidiados. Para nosotros, Giorgio Armani será inolvidable; hizo grande a Italia y ayudó a que el deporte se convirtiera en grande". declaró Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), recordando que fue propietario del equipo de baloncesto 'Olimpia Miláno' y el diseñador de los uniformes del equipo italiano para los Juegos Olímpicos.

Uno de los primeros en llegar fue el presidente de Stellantis y Ferrari y nieto de Gianni Agnelli, John Elkann, con su esposa Lavinia Borromeo, seguido poco después por el alcalde de Milán, Beppe Sala. "Milán está lleno de Armani; será imposible olvidarlo. Se va de Milán con su absoluta convicción en el trabajo como medio de realización personal y profesional. Es un valor que Milán nunca perderá. Fue un gran milanés que hizo tanto por esta ciudad", ha declarado Sala.

Funeral en la intimidad

Con motivo del funeral de Giorgio Armani, que se celebrará en privado el lunes 8 de septiembre, el alcalde ha declarado día de luto en la ciudad, como muestra de las condolencias y el pésame de la comunidad milanesa, y la bandera de la ciudad ondeará a media asta en todos los edificios municipales.

Los medios italianos destacan que ahora se abrirá el testamento de Armani, quien no tuvo hijos, y en el que se repartirán las cuotas de su imperio industrial, con una facturación de 2.300 millones de euros y que gestionará la Fundación, que creó en 2016 justo para salvaguardar la gobernanza y asegurar la estabilidad a largo plazo del grupo.

También incluirá la distribución de un patrimonio de 13.000 millones de euros, del que los herederos más cercanos son su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y su mano derecha de toda la vida, Pantaleo Dell'Orco, quien siempre ha sido considerado parte de la familia.

El féretro de Giorgio Armani.

Falleció acompañado de su familia

El conocido como 'el rey de la moda', falleció este jueves acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años: "El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, añade el comunicado de la casa de moda, "ha fallecido tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", reza el comunicado del grupo.

Hace unas semanas, antes de cumplir los 91 años, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, y, por ende, a perderse el desfile masculino de alta costura en junio de este mismo año, algo muy poco frecuente en él, ya que nunca dejó los talleres. Finalmente, no pudo recuperarse de esa infección, por lo que falleció a los 91 años.

'El rey Giorgio' fue una leyenda absoluta de la moda, un ícono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia. Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Armani siempre hizo de la independencia, tanto de pensamiento como de acción, su sello distintivo. La empresa es, hoy y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados impulsarán el Grupo con respeto y continuidad a estos valores", remata el comunicado.