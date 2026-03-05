Así fue la insólita reacción de Ducati a la sanción de Marc Márquez en Tailandia

La cuenta de YouTube de la marca italiana ha publicado un vídeo del fin de semana en Tailandia en el que se aprecia cómo se vivió en directo la penalización al vigente campeón del mundo.

La temporada 2026 ha comenzado con el pie izquierdo para Ducati y Marc Márquez. La retirada del vigente campeón del GP de Tailandia a causa de un reventón en la rueda trasera y su previa sanción en la carrera sprint durante un duelo con Pedro Acosta sentenciaron su fin de semana.

Su abandono en la carrera se debió a un problema de la rueda de la Ducati Desmosedici GP26; sin embargo, la penalización que sufrió el día anterior fue un jarro de agua fría para los italianos, que todavía no comprenden.

"Ha sido en pista y no lo ha tocado", defendían Davide Tardozzi y Gigi Dall'Igna nada más conocerse la polémica sanción. En un vídeo publicado en el canal de YouTube de Ducati, la marca italiana ha desvelado cómo se vivió ese instante y la posterior queja del ilerdense en Sepang.

Nada más concluir la carrera sprint, Márquez se reunió en pista con sus ingenieros y Dall'Igna asegurando que él se encontraba por delante de Acosta, por lo que el adelantamiento era lícito y legal. "Estaba delante", insistía Marc en repetidas ocasiones.

Ante la desesperación e indignación del eneacampeón del mundo, el director general de Borgo Panigale intentó calmar al piloto. "Te has quedado en la pista. Está muy bien que digas que estabas delante y además te quedaste dentro. Si te hubieras salido fuera, ellos tendrían razón. Pero te quedaste dentro de la pista, tenías la línea y pudiste cerrar la curva", sentenció Dall'Igna.

Pese a la decisión de los comisarios de Dirección de Carrera, Márquez acabó aceptando la sanción. "He cedido una posición porque si no me penalizaban con tres segundos. Pero bueno, ya está. Ha sido una carrera bonita", concluía el piloto de Ducati.