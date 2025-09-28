El padre de Márquez recuerda el momento en el que su hijo casi lo deja todo: "Papá, no me queda cuerda"

El padre de Marc Márquez, Julià Márquez, ha comentado lo difíciles que han sido estos últimos años para su hijo y el momento en el que estuvo a punto de dejarlo todo.

Son muchas las personas que han acompañado a Marc Márquez en su regreso a lo más alto del motociclismo. El piloto de Ducati se ha acordado de su hermano, Álex Márquez, cuando le han pedido que diga un nombre clave en su recuperación.

Sin embargo, hay otro nombre que también ha cobrado mucha importancia y que ha estado siempre al pie del cañón. Julià Márquez, padre de Marc Márquez, ha sido ese apoyo que ha estado en todos los buenos momentos de su hijo, pero también en los malos.

Ahora, con todo el derecho del mundo para disfrutar, no ha podido contener la emoción al recordar estos últimos años complicados, en los que las lesiones estuvieron cerca de provocar la retirada de uno de los más grandes de la historia.

"Siempre nos tiene a su lado, para todo. Hemos ayudado en lo que hemos podido y ha ido bien. Hubo algún momento malo, algún momento bueno. Recuerdo uno el año pasado, creo que fue en Silverstone, que me dijo: "Papá, no me queda cuerda". Digo: "Si a ti no te queda cuerda, a los demás...". Es increíble lo que tiene. Es muy fuerte", señaló.

Y parece que sí que le queda cuerda para rato a Marc Márquez, que vuelve a estar es su mejor momento cinco años después, logrando su séptimo título de MotoGP y el noveno contando todas las categorías.