La llamada de Marc Márquez a Dani Pedrosa que provocó su noveno mundial: "Estaba muy preocupado..."

Marc Márquez y Dani Pedrosa mantuvieron una conversación trascendental antes de que el de Cervera abandonara Honda para marcharse a la marca Ducati.

Siempre es bonito mirar hacia atrás cuando se consiguen grandes éxitos y poder observar con cariño todo ese sacrificio puesto para poder triunfar. Sin embargo, en el caso de Marc Márquez, parece que hay otro artífice que no esperábamos.

Más allá de médicos, familia, amigos y el propio Marc Márquez, hay una figura que parece tener cierta importancia en este nuevo éxito de Marc. Y es que, cuando todo parecía venirse abajo, el de Cervera decidió hacer una llamada que cambió el devenir de los acontecimientos.

Marc Márquez llamó, nada más y nada menos, al que fue su compañero de equipo durante tantos años en Honda. Dani Pedrosa fue la persona a la que Marc acudió cuando estaba al límite y a punto de llevar a cabo una de las decisiones más complicadas de su vida.

y la situación era muy diferente para él.. Verle hoy convertido de nuevo en campeón del mundo, sin duda, es una gran satisfacción", ha señalado Dani Pedrosa en 'DAZN'.

Y es que Márquez acudió a Pedrosa para saber la opinión de un piloto al que respeta y admira y al que conoce muy bien. En medio de las operaciones y con una Honda que ya no era lo que fue, Marc era un completo mar de dudas, y Dani se ocupó de allanar el camino.

"Me alegro mucho por él y le felicito porque recuerdo aquella conversación y, sin duda, tiene todo mi respeto y que disfrute mucho este momento", concluyó el expiloto de MotoGP.