La espectacular celebración de Marc Márquez con Ducati en el circuito tras ser campeón del mundo

El piloto español de Ducati celebró por todo lo alto su séptimo título mundial con su nuevo equipo tras cruzar la meta 2º en el Gran Premio de Japón.

Ha sido un camino duro, pero ha merecido la pena. Marc Márquez vuelve a ser campeón, y lo ha hecho, por primera vez, con una marca distinta a Honda.

Tras varios años complicados después de las múltiples operaciones y la bajada de rendimiento de los japoneses, el de Cervera vuelve a lo más alto del motociclismo de la mano de Ducati. Y es que su aterrizaje en la marca italiana no ha podido ser mejor.

Tras un año de transición en Gresini, donde volvió a reencontrarse, Márquez dio el salto al primer equipo para competir con Pecco Bagnaia, quien llevaba siendo la referencia de la marca italiana desde hace varios años.

Y contra todo pronóstico, Marc Márquez no solo ha conseguido batirle, sino que no le ha dado ninguna opción al italiano, al que saca casi 300 puntos en el Mundial. Fruto de todo esto ha sido la celebración con el equipo cuando ha llegado a parrilla. Abrazos, gritos y lágrimas que se han unido durante un instante.