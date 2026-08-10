La dura confesión de Bagnaia tras un nuevo desastre en Silverstone: "No quiero volver a vivir..."

El sufrimiento de Bagnaia se acentúa en Silverstone: "Uno de los peores fines de semana del año"

El piloto italiano ha expuesto su frustración al ser incapaz de poder rendir a su nivel durante las últimas carreras, a pesar de haber cambiado toda la configuración de su moto.

El GP de Gran Bretaña ha sido una pesadilla para Ducati. La marca italiana no ha obtenido buenos resultados este fin de semana, y Pecco Bagnaia ha sido el mayor perjudicado. El piloto turinés sufrió una dura caída cuando ostentaba la décima quinta plaza y finalmente tuvo que abandonar la carrera.

"Es muy extraño, la verdad. Nunca pierdo el control de la parte delantera al salir de una curva, así que es muy extraño. También es difícil de aceptar porque ha sido uno de los fines de semana más duros de la temporada. Me ha costado mucho acercarme al top 10 durante todo el fin de semana", ha explicado Pecco sobre su rendimiento.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', el bicampeón del mundo ha mostrado su frustración al ser incapaz de rendir a su nivel o como él mismo esperaba. "Hoy había una pequeña posibilidad de terminar entre los diez primeros. Pero me ha costado mucho y tenemos que salir de esta situación porque no quiero vivir ningún fin de semana como este", ha añadido.

Incluso, Bagnaia ha recalcado la cantidad de cambios realizados en su moto para solucionar cualquier problema que ha ido experimentando a lo largo de la temporada: "Lo he cambiado todo: la configuración, el sistema electrónico… pero el problema no está ahí. Es muy difícil de entender".

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