¿Ganar el US Open sin jugar en Canadá y Cincinnati? El hito que pretenden cumplir Alcaraz y Sinner

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

Ambos tenistas podrían romper una "maldición" sobre el Abierto de Estados Unidos si consiguen ganarlo sin haber participado en los dos Masters 1000 previos, debido a sus particulares lesiones.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llegarán al US Open sin haber jugado los dos Masters 1000 previos de Canadá y Cincinnati debido a sus respectivas lesiones. A pesar de que se esperaba que ambos disputasen alguno de los torneos, lamentablemente han confirmado su ausencia.

De esta forma, tanto el español como el italiano llegarán al cuarto Grand Slam del calendario ATP sin haber jugado ambos torneos, un hecho que se presenta como una maldición para los tenistas. Esto se debe en gran medida a la gran cantidad de años que han pasado desde que alguien ha ganado el US Open sin haber participado en Canadá ni Cincinnati.

En concreto, desde 1990, ningún tenista ha sido capaz de triunfar en Estados Unidos sin haber jugado de forma previa ambos masters 1000. Por ende, esta podría ser la primera vez desde que comenzó la Era Abierta del tenis, en la que un tenista es capaz de lograrlo, si Carlos o Jannik se proclaman campeones.

La dificultad de ganar este major sin haber jugado alguno de los torneos previos complica en gran medida la posibilidad de salir triunfando del Abierto de Estados Unidos, por lo que, en caso de lograrlo, sentará un precedente en la historia del deporte.

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