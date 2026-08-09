Un calvario sin fin: Bagnaia se desespera tras irse de nuevo al suelo en Silverstone

El italiano continúa con su aciaga temporada en 2026 y se ha vuelto a ir al suelo de una manera algo extraña. Su última temporada con Ducati está siendo un auténtico martirio.

Duro palo para Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde volvió a irse al suelo en la carrera del domingo. El italiano no estaba protagonizando un buen fin de semana, después de ser sexto en la Q1 y salir como 16º. Sin embargo, las cosas no terminan de mejorar para el piloto de Ducati.

Apenas rebasado el ecuador de la prueba, el corredor de Borgo Panigale acabó volcando su moto en una curva que no tomó bien a pesar de no tener ningún rival cerca. Grave error de Bagnaia, cuyo rostro mostraba una profunda decepción en el 'box' de Ducati tras poner fin a su aventura en Silverstone este fin de semana.

Segunda cita de las tres últimas disputadas en la que Pecco se quedará sin puntuar el domingo. Antes de ser sexto en Sachsenring, el italiano tampoco pudo terminar la carrera previa en Países Bajos. Continúa así una temporada de pesadilla para el campeón de MotoGP en 2022, que es octavo en la clasificación general a pesar de contar con la misma moto que Marc Márquez, que es cuarto en una intensa lucha por el título.

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