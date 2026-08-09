Preocupante reflexión de Bagnaia sobre Ducati en Silverstone: "Márquez y yo somos los más lentos..."

El turinés y el de Cervera tuvieron que ver como el rendimiento de su Ducati se venía abajo durante las últimas pruebas de la 'sprint'. Todo debido a una exagerada degradación de su neumático trasero.

Marc Márquez lo pasó realmente mal sobre su Ducati en las últimas vueltas de la 'sprint'. Lo mismo le pasó a su compañero 'Pecco' Bagnaia. Ambos perdieron muchas posiciones al final de la carrera corta y la razón de ese 'bajón' puede ser determinante para la carrera del domingo.

Marc, que estuvo entre la cuarta y la sexta posición toda la 'sprint', terminó noveno. Bagnaia, tras la prueba llegó a asegurar que habían sido los más lentos al final. Una afirmación muy preocupante para Ducati de cara a carrera larga, donde las Aprilia son claramente favoritas.

"El equipo oficial ha sufrido muchísimo (en la 'sprint'). Marc y yo hemos sido los pilotos más lentos en las últimas vueltas, así que es difícil imaginar qué hacer. Esperaba que hubiera una caída de rendimiento, pero no hasta ese punto", reconoció 'Pecco'.

No tiene buena pinta la carrera para las Ducati porque su mayor debilidad (degradación de neumático) es también la mayor fortaleza de Aprilia, que gestiona muy bien ese factor. Jorge Martín y Marco Bezzecchi son los grandes favoritos para llevarse la victoria mientras que Márquez parece abocado a tener que conformarse con sacar buenos puntos.

La esperanza para las Ducati, Álex Márquez, según Bagnaia: "Por suerte, dentro de Ducati tenemos a Alex Márquez en el equipo satélite, que está haciendo un trabajo fantástico. Está muy fuerte, muy rápido, y es él quien está marcando la diferencia respecto al resto de las Ducati".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido