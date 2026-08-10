UEFA, Concacaf y AFC unen fuerzas contra Infantino y ponen en jaque a la cúpula de la FIFA por su "traición" al fútbol

Los detalles Las confederaciones de Europa, Norteamérica y Asia aglutinan a 136 de las 211 federaciones que integran la FIFA, por lo que dispondrían de 30 votos más de los necesarios para hacer caer al actual presidente y nombrar a un sustituto en el próximo Congreso.

UEFA, AFC y Concacaf han expresado su descontento con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante una carta abierta. Critican su intento fallido de vender los derechos comerciales del Mundial a fondos de inversión y sugiere que Infantino busca enriquecerse personalmente. Las confederaciones exigen una investigación independiente y una distribución responsable de los recursos de la FIFA. Acusan a Infantino de traicionar al fútbol y proponen un liderazgo que sirva al deporte. Con 136 federaciones, podrían derrocar a Infantino en las elecciones de 2027, aunque aún no han formalizado una candidatura común.

UEFA, AFC y Concacaf han emitido este lunes una "carta abierta al mundo del fútbol" para expresar su malestar con las actuaciones llevadas a cabo en las últimas semanas por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras su intento fallido de vender los derechos comerciales del Mundial a fondos de inversión.

En una carta firmada por los presidentes de las confederaciones de Europa, Asia y Norteamérica y Centroamérica, los tres dirigentes afirman que mantendrán su oposición firme al proyecto de infantino pese a las amenazas de la FIFA y los intentos de comprar sus votos en las próximas elecciones presidenciales de 2027 a cambio de beneficios económicos para las federaciones que le apoyen.

En el inicio del comunicado conjunto, Aleksander Ceferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa y Victor Montagliani acusan a la FIFA de apropiarse del deporte. "El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, a los aficionados, a los clubes, a las asociaciones miembro y a todas las instituciones encargadas de salvaguardar su futuro. Con ese espíritu, y en calidad de confederaciones que representan a sus miembros, nos dirigimos a ustedes hoy de forma conjunta", reza el inicio de la carta.

Las tres confederaciones denuncian que el proyecto de venta de los derechos de la Copa del Mundo fue "un error de juicio", cuestionando que esta operación se plantease sin consultar a las federaciones nacionales y con un plazo demasiado corto para poder analizar en profundidad las implicaciones que conlleva.

Por ello, ahora reclaman una investigación ajena a la FIFA que sea efectuada por "un tercero completamente independiente" para analizar si Infantino buscó enriquecerse con este proyecto, ya que "el crecimiento" de la FIFA "nunca fue obra de un solo individuo".

Por ello, exigen "una distribución responsable de las vastas reservas existentes de la FIFA para fortalecer aún más la inversión en el desarrollo de las Federaciones miembro". Unos cambios que entienden que ya no se pueden hacer bajo el mandato de Infantino: "El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de ostentar —ni de exigir— poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo deposita en ella. Cuando la confianza se rompe por la decepción, cuando un individuo se antepone al colectivo que le confió la autoridad, ese deber se ha abandonado".

UEFA, AFC y Concacaf entienden que los últimos movimientos del presidente de la FIFA suponen una "traición" al fútbol, por lo que reclaman que, a partir de ahora, haya "un liderazgo que sirva al fútbol en lugar de pretender imponerse sobre él", deslizando la idea de proponer una moción de censura contra Infantino.

Una alianza a la que le dan los números

Este comunicado puede marcar el inicio del fin de Gianni Infantino. UEFA representa a 55 federaciones, la AFC suma 46 y Concacaf aporta otras 35. En total, aglutinan a 136 de las 211 federaciones que integran la FIFA, es decir, 30 votos más de los 106 necesarios para imponerse en una hipotética votación presidencial.

Pese a que este llamamiento aún no se ha transformado en una candidatura común, ni todas las federaciones de los tres continentes han confirmado su apoyo, ponen por primera vez sobre la mesa una posible mayoría para que el dirigente italosuizo sea derrocado en el Congreso de la FIFA que tendrá lugar en marzo de 2027 en Rabat.

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