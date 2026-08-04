Un bicampeón de MotoGP siente "pena" por Pecco Bagnaia: "Ha sufrido..."

Casey Stoner, dos veces campeón de la categoría reina en 2007 y 2011, cree que Pecco lo ha llegado a pasar realmente mal junto a Marc Márquez en Ducati.

Marc Márquez llegó a Ducati y arrasó desde el minuto uno. Fue campeón en su año de debut y ahora está firmando una remontada brutal para buscar su segundo título vestido de rojo.

Casey Stoner, una de las mayores leyendas de MotoGP con dos títulos, siente pena por Pecco Bagnaia, quien ha sido su compañero. En 2027 se moverá a Aprilia ante la llegada de Pedro Acosta.

"Siento mucha pena por Pecco, porque sin duda en el último período ha sufrido un poco", dice Stoner en palabras que publica 'Motosan' este martes.

"Pude ver desde fuera que la moto no era la misma. Es un piloto muy suave en todos estos elementos, y estaba viendo que la moto hacía cosas que no debería hacer", dice el campeón de la categoría reina.

Cree que Pecco puede recuperar su mejor versión al lado de Marco Bezzecchi: "Espero que encuentre una nueva motivación, una nueva familia en Aprilia, y que vuelva a sus formas y a donde estaba con confianza".

En Aprilia han apostado por Bagnaia de cara a la temporada que viene. Quieren recuperar esa versión de Pecco que era increíblemente regular en sus resultados para alcanzar sus dos títulos de MotoGP.

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