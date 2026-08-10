La llamativa autocrítica de Márquez tras el GP de Gran Bretaña: "La diferencia con las otras Ducati..."

El de Cervera no duda en afirmar que su séptimo puesto en Silverstone es debido a su pilotaje. Marc asume la culpa y habla de una Ducati en buen estado.

Marc Márquez salió de Silverstone a 40 puntos de Jorge Martín, líder del Mundial, pero algo más satisfecho de lo que en principio podía parecer. Marc sabía que era un trazado difícil para él. Su objetivo ya lo desveló el sábado: no lesionarse.

Fue en la propia 'sprint' cuando aparecieron los primeros problemas provocados por la Ducati. El neumático trasero de la moto se 'desintegró' a diferencia del de las Aprilia, que aguantaron con firmeza durante toda la prueba.

Aún así, a pesar de la inferioridad a nivel mecánico, Marc reconoce que el resultado es culpa suya y exime a la escudewría de tener alguna responsabilidad: "Hay tres pilotos delante de mí que han hecho las cosas mejor. La diferencia con las otras Ducati soy yo; y eso hay que aceptarlo. Lo que debo intentar mejorar es la resistencia del hombro".

"No estoy preocupado, porque soy realista. Ya he peleado suficiente a lo largo de mi vida y lo seguiré haciendo, pero con calma. Mi objetivo es disfrutar encima de la moto, un título más no cambiará mi vida", asegura Márquez.

Marc también entiende que sigue sin estar al 100% físicamente: "El sabor de boca es el esperado. La séptima plaza fue lo máximo hoy, aunque la posición realista era el top cinco. En la carrera larga manejas las gomas de forma normal. Doy el máximo para recuperar la lesión, pero sin estrés".

"Este circuito estaba marcado en rojo, pero ahora vieren circuitos en los que habrá que salir a atacar, porque estoy 40 puntos por detrás", ha reconocido el nueve veces campeón del mundo.