¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Arthur Fils en el Masters 1000 de Canadá? Horario y dónde ver

El tenista español se medirá ante el número 21 del ranking ATP en los cuartos de final del torneo en Toronto, con la mirada puesta en llegar a las semifinales.

Rafa Jódar sigue sumando grandes resultados, y ya está en los cuartos de final del Masters 1000 de Canadá, después de batir este pasado domingo a Jiri Lehecka (3-6, 3-6) de forma sencilla. Con esta nueva victoria, el de Leganés confirma su buen estado de forma y este martes volverá a jugar.

En concreto, la promesa española del tenis se enfrentará a Arthur Fils, uno de sus rivales más complicados del circuito, con el que ya se ha batido en dos ocasiones. A las 00:00 hora española de este martes, Jódar jugará contra el tenista francés en la pista central del IGA Stadium.

Con una ventaja de ocho puestos en el ranking ATP, Rafa parte como favorito para llevarse la victoria y aumentar su registro ante Fils. Contra el francés, Jódar ha jugado este año dos veces, obteniendo una reciente victoria en primera ronda del ATP 500 de Washington y una derrota en las semifinales del Torneo Conde de Godó en abril.

A pesar de ello, Jódar ha conseguido mejores resultados en los últimos torneos, llegando una final y tres cuartos de final de forma consecutiva. En caso de resultar vencedor del encuentro, el español subirá un puesto en la clasificación de la ATP y se verá las caras contra el ganador del partido entre Luciano Darderi y Brandon Nakashima.

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Rafa Jódar y Arthur Fils de este martes 11 de agosto se disputará a las 00:00 hora española. El encuentro de cuartos de final del Masters 1000 de Canadá se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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