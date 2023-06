No es casualidad que Marc Márquez tenga agonías todas las carreras de 2023, no es casualidad que muchos expilotos de Honda señalen a la marca nipona, y no es casualidad que Marc pida mejoras y soluciones a los dirigentes de HRC.

Hace no mucho tiempo Honda era la referencia de la parrilla, el espejo donde todos los equipos querían mirarse, y lugar idóneo para que Marc Márquez combinase sus habilidades y reflejos con la explosividad de una moto única.

Con el nuevo acuerdo de Honda con Aston Martin en Fórmula 1 para suministrar unidades de potencia, la pregunta a Marc en su llegada a Sachsenring para afrontar el GP de Alemania, se le preguntó por una posible distracción de Honda en MotoGP.

Quizás el bajón podría deberse en parte a ello, pero Marc no cree que ese sea el problema: "No he sentido nunca que no hayan apostado por las motos, de hecho el proyecto es el mismo ahora que cuando entré hace diez o once años".

"Ese el compromiso de la marca, los veo volcados y van llegando cositas, a veces funcionan y otras no, pero los veo con interés, si no lo tuvieran no vendrían los jefes", expresó. De esta forma, Marc dio la cara por su equipo, agradecido a que se produjera la famosa reunión en Mugello el pasado domingo.

Una reunión productiva

"La reunión fue productiva, yo agradecido de que un jefazo de Honda y de HRC se sienten contigo, propongan la reunióny se interesen de como se puede mejorar el proyecto...ahora falta la práctica", explicó en rueda de prensa.

En este fin de semana se podrá ver si Marc Márquez se reencuentra con los podios, sería la mejor de las noticias para él, para Honda y para su continuidad en 2024.