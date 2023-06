Marc Márquez sigue sin saber lo que es terminar una carrera en domingo en MotoGP en este 2023. Tras caerse en Portimao, y perderse por lesión Estados Unidos, Argentina y España, regresó en Francia para volver a irse al suelo yrepetir de nuevo en Italia.En esta ocasión, el mosqueo con la Honda ha sido más que palpable.

Lo fue en cuanto se puso en pie tras ir a la grava en la vuelta 6, y se evidenció incluso más cuando se fue al camión antes de pasar por el taller.

"Fui allí porque a veces necesitas respirar", afirmó Márquez.

Y explica lo que pasó: "Con esta moto hay que arriesgar más, y es algo que está penalizando mucho a los pilotos de Honda".

"Durante todo el fin de semana me he controlado mucho. Es una pista rápida, y si te caes te puedes lesionar", cuenta.

No hay que irse muy lejos para demostrar la afirmación de Márquez: "Joan Mir se lesionó el viernes. Y Rins, el sábado.Yo me caí el viernes".

El cabreo, importante: "Al mínimo error la moto te traiciona. Me he enfadado más aquí que con la de Le Mans. No he podido completar la carrera para recabar información".

"Fallé en la frenada. La moto se bloqueó de delante y me abrí... pero a pesar de ir lento me caí", sentencia.