Los errores se suelen pagar caros en cualquier deporte, y más aún en MotoGP, pero esa es la única solución que le queda aMarc Márquez para competir con los mejores. El de Cervera explotó tras la carrera de Mugello contra Honda porque su moto no era segura

Ha quedado demostrado que la Repsol Honda no es estableni competitiva. Marc se fue al suelo incomprensiblemente, y aunque pueda parecer un error del heptacampeón, su hermano Alex Márquez asumió que "lo de Marc era de esperar".

"Eso es así, él no sabe de alguna manera conformarse, prefiere quedarse a gusto", dijo. "Es por la mentalidad que tiene de no guardarse nada, de ir a ver dónde está el límite de la moto para seguir mejorando", incidió ante los micrófonos de 'Dazn'.

La caída de Le Mans después de la exhibición de Marc ya fue duro, y en Mugello volvió a ocurrir cuando estaba luchando por el podio. Lo curioso es que el sábado ya predijo que podría ocurrir.

No fue casualidad, de hecho su hermano desveló que el la acción era extraña pero le sonaba de algo: "Su caída ha sido un poco extraña, se ha ido largo, y es algo que me pasaba a mí también cuando estaba con Honda y a la que estás un poco fuera de la línea no perdona".

Marc Marquez's crash in Sunday's race at Mugello pic.twitter.com/xetXAbNP0J — Motorcycle Sports (@MotorcycleSp) June 11, 2023

Alex lamentó su caída: "Lo mío ha sido una lástima pues ha sido únicamente por exceso de confianza"

Alex Márquez también se cayó en la carrera del domingo cuando estaba luchando por el podio, pero el pequeño de los hermanos destacó que estaba "contento", aunque no acabó "de la mejor manera posible, porque una caída nunca suma, ha habido velocidad, ha habido adelantamientos". "Me he sentido fuerte en todo momento... me he sentido bien", destacó.