Una auténtica tortura. Así espera Marc Márquez que sea la carrera larga del Gran Premio de Italia de MotoGP en Mugello. El de Cervera partía desde la segunda posición tras firmar de nuevo una gran clasificación repitiendo la táctica de marcar el tiempo a rueda de un rival, en este caso, de Pecco Bagnaia.

El catalán logró mantener el segundo puesto en la salida, defendiéndose del ataque de las Ducati de Jorge Martín y Marco Bezzecchi, pero la falta de ritmo de la Honda le hizo descolgarse a marchas forzadas de las primeras posiciones.

Dos vueltas después, Márquez había caído hasta la séptima posición, siendo superado por Martín, Bezzecchi, Luca Marini, Jack Miller y Johan Zarco. El español no pudo recomponerse, y aunque no perdió más puestos, su ritmo no volvió a ser competitivo.

Al acabar la carrera, Márquez valoró negativamente el resultado y aseguró que esta situación se puede repetir en la carrera larga del domingo, en la que se darán el doble de vueltas. "Si en la carrera corta he sufrido, en la larga sufriré más", aseguró el piloto de Honda en declaraciones a 'DAZN'.

Marc asegura que los problemas de Honda, lejos de solventarse, siguen aumentando con el paso de las carreras, y en Mugello, la moto japonesa ha dado un nuevo paso atrás.

"En la recta el motor no empuja lo suficiente, y en la carrera larga, con más vueltas, más voy a sufrir. Más vueltas, más se sufre. Sobre todo porque estoy pilotando mucho tirando de físico, si la sprint se me ha hecho larga, la del domingo, más. No estoy pilotando cómodo, no se equilibra por tener más vueltas. Al principio de la carrera parecía que los podía seguir pero cuando el neumático empieza a bajar lo que gano frenando y en paso de curva al principio, lo pierdo después", explicó Márquez.

Sigue probando con dos chasis

El piloto catalán ha vuelto a trabajar con dos chasis radicalmente diferentes, ya que el Kalex que estrenó tras volver de su lesión en la mano no le convenció, aunque ha sido la opción por la que se ha decantado.

"Hoy he trabajado con los chasis otra vez, pero la bandera roja de la mañana no me ha dejado probar bien el viejo y he vuelto al Kalex nuevo, seguiré con este mañana. Pero en el futuro volveré a probar el chasis de principio de temporada porque creo que tiene cosas positivas y hay que valorarlo bien", dijo Márquez.