El curioso plan de Acosta para adelantar a Márquez en la 'sprint' de Montmeló: "Hacerlo a 'lo Rossi'..."

El murciano se pegó a Álex en los últimos metros de la carrera corta del GP de Catalunya. A pesar de estar muy cerca del ilerdense, no pudo llevarse el triunfo. Más tarde reconoció que una maniobra inspirada en 'Il Dottore' podría haberle dado la victoria.

Pedro Acosta está siendo uno de los más rápidos este Gran Premio de Catalunya. El murciano ha sorprendido marcando los mejores tiempos del fin de semana que le han valido para conquistar su primera 'pole' esta temporada.

Por desgracia para él, salir desde la primera plaza no le ha valido para llevarse la victoria en la 'sprint'. Pedro ha firmado una gran actuación pero se ha visto superado por un Álex Márquez que se ha terminado llevando un triunfo por solo unas milésimas de segundo.

El de Gresini superó al murciano en las primeras vuelta. Acosta perdió velocidad y quedó relegado hasta la tercera posición pero se recompuso para llevar al límite a Álex en la última vuelta. Al de KTM le faltaron algunos metros más para poder adelantar a su rival.

Más tarde, Pedro le confesó a Jorge Lorenzo en unas declaraciones para 'Dazn' que debería haber intentado una maniobra parecida a la que hizo Valentino Rossi hace más de quince años con el propio Lorenzo: "Estaba muy lejos, tenía poco agarre. Hubiera necesitado una vuelta más".

Así respondía el 'Tiburón de Mazarrón' cuando le mencionaron que había sido Jorge quien había asegurado durante la última vuelta que debía hacer un Rossi para ganar la 'sprint'.