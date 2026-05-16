El alarmante mensaje de una extenista sobre el físico de Sinner: "Le estaba dando un ataque de pánico"

Flavia Pennetta, mito del tenis italiano, ha dejado una reflexión algo preocupante sobre los problemas físicos que tuvo Jannik en semifinales del Masters 1.000 de Roma.

Jannik Sinner dio el susto en semifinales del Masters 1.000 de Roma. Cuando se había cumplido una hora de partido, con el marcador a favor, el italiano comenzó a tener serios problemas físicos. Calambres que apenas le permitían andar o vómitos que le obligaron a interrumpir el partido.

Fueron momentos muy duros para el número uno del mundo que, aún así, terminó llevándose la victoria ante Medvedev. El partido se suspendió por lluvia con 4-2 en la tercera manga a favor de Jannik. La tarde de este mismo sábado, el de San Cádido certificó su victoria ante el ruso por 6-2, 5-7 y 6-4 además de su presencia en lo que es su sexta final de Masters 1.000 consecutiva.

A pesar del triunfo, Sinner dejó una imagen preocupante en lo que a su forma física respecta. No es la primera vez que le pasa esto al número uno del mundo. Todo a pocas semanas de que de comienzo el segundo 'Grand Slam' del año. Con la baja de Alcaraz confirmada para Roland Garros, Jannik es el claro favorito.

Aún así, un mito del tenis italiano como Flavia Pennetta, extenista y ganadora de un US Open, deja un mensaje algo alarmante en 'Sky Sports'. Pennetta no habla de fallo físico sino de ataques de pánico, algo muy a tener en cuenta de ser cierto: "Parecía que no conseguía respirar, como si estuviera atravesando un ataque de pánico. En el Australian Open 2025 le pasó y quizá ahora ya pueda reconocer esos momentos".

Sinner, más allá de la causa de sus problemas físicos, volverá a pelear por un nuevo título de Masters 1.000. De derrotar a Casper Ruud y firmar su sexto trofeo de Masters, Jannik seguiría ampliando un hito que ya es historia del tenis.