La exclusiva de Pedrerol que todo el madridismo quiere escuchar: la reacción de la cúpula del Real Madrid tras la derrota

El presentador de 'El Chiringuito' desveló cuál es la palabra que define en estos momentos la situación del conjunto blanco tras dejar una "imagen lamentable" frente al Getafe.

A cinco días de jugar contra el Celta de Vigo y a poco más de una semana de enfrentarse al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League, el Real Madrid dejó una imagen paupérrima este lunes en el Bernabéu ante el Getafe.

Los de José Bordalás se llevaron los tres puntos jugando a su fútbol, sí, pero los de Arbeloa prácticamente no jugaron a nada.

En 'El Chiringuito', Josep Pedrerol desveló cuál es el sentir del club tras quedarse a cuatro puntos del FC Barcelona en LaLiga.

"La palabra es paciencia. El Madrid va a Vigo el viernes con un Celta que está imparable y en puestos europeos... y luego llega el City", explicó.

Eso sí, en el club son conscientes de la huella que deja este partido: "En el Real Madrid asumen que la imagen es lamentable, pero piden paciencia".

"Un equipo se puede equivocar, un jugador puede fallar, pero las ganas... Y le daba crédito a Arbeloa y a Pintus, porque Xabi Alonso se había equivocado mucho, y Arbeloa lo está intentando todo", apuntó Pedrerol.

"Pero Mbappé está lesionado, Bellingham también, Rodrygo como si no estuviese, Huijsen señalado por la afición...", zanjó en una reflexión que 'comprará' todo el madridismo.