Paco Buyo pudo ser segundo entrenador de Mourinho en el Real Madrid: "A alguien no le interesaba..."

El exportero del Real Madrid ha contado en 'El Cafelito' que fue vetado cuando José Mourinho le llamó para ser segundo entrenador en el club blanco.

Paco Buyo pudo ser el segundo entrenador del Real Madrid con José Mourinho, pero alguien lo impidió. Lo ha contado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

"Alguien en el Real Madrid no le interesaba que yo fuera el segundo de Mourinho...", cuenta el exportero.

Pedrerol le pregunta si era Jorge Valdano quien impidió su llegada: "Parece ser que sí. Pero tampoco tengo la certeza".

"Mourinho me dijo que me habían vetado. Sabía que Florentino Pérez no había sido, por lo que tenía que adivinar quién fue...", explica Buyo.