Ahora

'El Cafelito'

Paco Buyo pudo ser segundo entrenador de Mourinho en el Real Madrid: "A alguien no le interesaba..."

El exportero del Real Madrid ha contado en 'El Cafelito' que fue vetado cuando José Mourinho le llamó para ser segundo entrenador en el club blanco.

Cafelito

Paco Buyo pudo ser el segundo entrenador del Real Madrid con José Mourinho, pero alguien lo impidió. Lo ha contado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

"Alguien en el Real Madrid no le interesaba que yo fuera el segundo de Mourinho...", cuenta el exportero.

Pedrerol le pregunta si era Jorge Valdano quien impidió su llegada: "Parece ser que sí. Pero tampoco tengo la certeza".

"Mourinho me dijo que me habían vetado. Sabía que Florentino Pérez no había sido, por lo que tenía que adivinar quién fue...", explica Buyo.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Israel aumenta su presencia militar en el sur del Líbano e Irán ataca la embajada de EEUU en Riad
  2. España enfurece a EEUU e Israel por su postura crítica al ataque a Irán: "Échenla de la OTAN. Patéticamente débil"
  3. El Ibex 35 registra a estas horas una caída del 4% y ya es la bolsa europea que más sufre la escalada bélica
  4. España crea 97.004 nuevos puestos de trabajo en febrero y marca récord de mujeres afiliadas
  5. Detenido un hombre en Zamora por maltratar y retener a su mujer en una vivienda contra su voluntad
  6. Las Spice Girls vuelven... en forma de moneda: Reino Unido celebra el 30 aniversario de su álbum debut