Carlos Sainz, con 'Jugones' en el Rally de Marruecos: "Esperemos un Dakar más limpio..."

El piloto español ha sufrido muchos problemas mecánicos en Marruecos y ya mira al próximo objetivo: el Dakar.

Carlos Sainz ha tenido muchos problemas mecánicos en el Rally de Marruecos. Este viernes ha terminado noveno en la etapa-. Y 'Jugones' ha podido charlar con él. "Nos ha servido, hemos tenido muchos problemas...", dice el español.

"Esperemos que todo lo que tenga que pasar haya pasado aquí en Marruecos y tengamos un Dakar más limpio", dice el piloto de Ford.

Marruecos es la última prueba antes de la gran cita del Dakar, que se celebrará entre el 3 y el 17 de enero.