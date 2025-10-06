Ahora

Eliminatoria inicial

Sorteo Copa del Rey 2025/26: todos los partidos de la primera ronda

La RFEF ha llevado a cabo en la mañana de este lunes el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Copa del ReyCopa del ReyGetty

La Copa del Rey echa a andar. Con los más modestos. La RFEF ha sorteado los enfrentamientos de la primera ronda, en la que habrá equipos de ligas preferentes y todavía estarán exentos los equipos de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.

GRUPO 1

Getxo - Alavés

SD Negreira - Real Sociedad

Puerto de Vega - Celta de Vigo

Ourense - Oviedo

Caudal Deportivo - Sporting de Gijón

CD Atlético Tordesillas - Burgos CF

CD Tropezón - CyD Leonesa

Club Portugalete - Real Valladolid

Náxara CD - SD Eibar

Atlético Astorga FC -CD Mirandés

SD Logroñés - Real Racing Club

UD Sámano - RC Deportivo

CD Numancia de Soria - Arenas Club

UD Logroñés - SD Ponferradina

UP Langreo - Racing Club Ferrol

Real Ávila CF - Real Avilés Industrial

UD Ourense - Pontevedra CF

GRUPO 2

Atlètic Sant Just FC - RCD Mallorca

CD Sant Jordi - Club Atlético Osasuna

CE Atlètic Lleida - RCD Espanyol de Barcelona

CE Constància - Girona FC

