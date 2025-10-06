Eliminatoria inicial
Sorteo Copa del Rey 2025/26: todos los partidos de la primera ronda
La RFEF ha llevado a cabo en la mañana de este lunes el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.
La Copa del Rey echa a andar. Con los más modestos. La RFEF ha sorteado los enfrentamientos de la primera ronda, en la que habrá equipos de ligas preferentes y todavía estarán exentos los equipos de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.
GRUPO 1
Getxo - Alavés
SD Negreira - Real Sociedad
Puerto de Vega - Celta de Vigo
Ourense - Oviedo
Caudal Deportivo - Sporting de Gijón
CD Atlético Tordesillas - Burgos CF
CD Tropezón - CyD Leonesa
Club Portugalete - Real Valladolid
Náxara CD - SD Eibar
Atlético Astorga FC -CD Mirandés
SD Logroñés - Real Racing Club
UD Sámano - RC Deportivo
CD Numancia de Soria - Arenas Club
UD Logroñés - SD Ponferradina
UP Langreo - Racing Club Ferrol
Real Ávila CF - Real Avilés Industrial
UD Ourense - Pontevedra CF
GRUPO 2
Atlètic Sant Just FC - RCD Mallorca
CD Sant Jordi - Club Atlético Osasuna
CE Atlètic Lleida - RCD Espanyol de Barcelona
CE Constància - Girona FC