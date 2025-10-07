Carlos Sainz pide más a Williams tras su remontada en Singapur: "Siendo realistas..."

El piloto español dice que podrían haber llegado a la séptima plaza si el coche fuera más competitivo en las clasificaciones de los sábados.

Hasta ocho posiciones subió Carlos Sainz en el Gran Premio de Singapur. Del decimoctavo al décimo y un puntito para el bolsillo. Pero el español quiere más. Siempre quiere más. En un fin de semana "ideal" cree que incluso podría haber llegado hasta la séptima posición que ocupó Fernando Alonso.

En palabras que publica 'Motorsport' este martes, Carlos celebra el ritmo del Williams en tanda larga: "En un fin de semana ideal podía haber sido séptimo, siendo realistas. En la carrera teníamos mucho ritmo, como en Bakú. Podíamos haber estado con Kimi Antonelli si hubiéramos salido cerca".

El coche azul sufre a una vuelta y Sainz lo paga: "Tenemos una debilidad en clasificación que tenemos que corregir, seguimos hablando de preparación de neumáticos, pero creo que es una debilidad del coche, no de encender o no el neumático. Y esa debilidad nos hace fuertes en carrera y podemos hacer 50 vueltas con un neumático medio".

Antes de la carrera era imposible aspirar a los puntos, esperaba estar al límite: "Me parecía imposible. El 11º o 12º era nuestro mejor resultado posible esta mañana...".

"Pude adelantar, no perdí tiempo y utilicé el DRS con inteligencia. Para superar a nueve coches con un coche de zona media en Singapur tienes que estar un paso por delante", dice el piloto madrileño.

Otro puntito para Carlos, que iguala a Lance Stroll en la clasificación y ya tiene 32. Es duodécimo, a cuatro puntos de Fernando Alonso. Y con ese podio que seguramente justifique ya la temporada.