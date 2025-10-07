Una mítica entrenadora critica a Alcaraz: "Es difícil tomar en serio a los tenistas que van a exhibiciones..."

Rennae Stubbs, quien fuera entrenadora de Serena Williams, reacciona a las quejas de Alcaraz por la ampliación del calendario de la ATP: "Es gracioso".

"El calendario es muy ajustado, tienen que hacer algo". Esa fue la queja de Carlos Alcaraz que ha provocado tantas reacciones. Primero fue Novak Djokovic el que dijo que para cambiar algo los mejores tenistas debían actuar... y ahora ha sido la entrenadora Rennae Stubbs la que ha lanzado un 'dardo' al número 1 del mundo.

En el podcast 'Lazy Susan of Lawsuits', la que fuera entrenadora de Serena Williams dice que es gracioso que los tenistas se quejen de los partidos cuando no renuncian a los partidos de exhibición.

"Me parece gracioso porque, por mucho que quiera a Carlos, últimamente he visto que está literalmente inscrito en casi todas las exhibiciones de diciembre", apunta Stubbs.

Y va más allá. Dice que no se puede tomar en serio a estos tenistas: "Es difícil tomar en serio a los tenistas cuando dicen que el calendario debe ser más reducido para ir a exhibiciones en los suburbios de Miami".

A pesar de su crítica a Carlos, tampoco entiende la manera de trabajar del circuito masculino y femenino: "También diré algo sobre Carlos: él no se queja del calendario, y pienso que se salva por ahí, y también decide no jugar en ciertos torneos porque no quiere. Hay mucha gente que puede hacer un gran trabajo, pero la ATP y la WTA suelen ser organizaciones más cerradas. Tener siete organizaciones que mandan es un desastre".

Una "transformación" del tenis es necesaria: "ATP y WTA respondieron a la carta de los jugadores de forma defensiva, sin pensar realmente en una transformación de verdad".