La brutal autocrítica de Álex Márquez tras perder el podio en Silverstone: "Estoy cabreado"

El piloto español ha analizado su rendimiento y actuación en el GP de Gran Bretaña después de acabar cuarto y ceder el podio ante Marco Bezzecchi por un error propio.

Álex Márquez se ha quedado a las puertas de sellar su segundo podio esta temporada. El piloto de Gresini Racing acabó cuarto en el GP de Gran Bretaña después de dejar un rendimiento óptimo sobre la pista y complicar a Marco Bezzecchi sus opciones de subir al podio.

Pese a ello, un error propio en la primera curva de la décima vuelta en mitad de la carrera provocó que el ilerdense perdiese la posición y no pudiese recuperarla. Aunque el resultado es bastante notable para Álex debido al complicado campeonato que está viviendo, este ha mostrado su enfado por su actuación.

"Nuestras opciones eran para terminar el segundo. Sin embargo, el error que he cometido en la curva 1, cuando intentaba adelantar a Marco, me costó el podio. Estoy cabreado porque he perdido el podio por un error estúpido por mi parte", ha comentado Márquez, haciendo autocrítica de su fallo.

Además, Álex ha asegurado que, de haber salido más adelante en la parrilla, no habría tenido este error. "El principal problema fue mi posición de parrilla. De haber salido más adelante, no habría podido estar con Raúl Fernández, pero sí haber terminado mejor", añade en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Por último, el piloto español señaló en qué partes rinde mejor que el resto de las Ducati. "Yo creo que, dentro de Ducati, donde marco la diferencia es en las curvas largas y rápidas, porque puedo manejar mejor la goma trasera", sentenció.

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