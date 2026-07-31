Álex Márquez señala cuál ha sido su mejor momento en MotoGP: "Estaba saliendo de la sombra de Marc"

El piloto español ha recordado en qué momento dejó de compararse con su hermano mayor para comenzar a escribir su historia en la categoría reina, donde ya ostenta un subcampeonato.

Álex Márquez es uno de los mejores pilotos actuales que hay en MotoGP. El español ostenta varias victorias y podios en su palmarés, además de un subcampeonato en 2025 que le supo a gloria, a pesar de no haber podido batir a su hermano mayor, Marc.

La rivalidad entre hermanos siempre ha estado presente en casa de los Márquez desde bien pequeños. Sin embargo, el talento de Marc siempre ha lastrado el rendimiento o los éxitos de Álex por las numerosas comparaciones que se le han hecho.

"La sombra de Marc, siendo un múltiple campeón del mundo, es muy alargada. Al principio es cierto que sufría un poco. Llegué a pasar por una depresión y le daba demasiadas vueltas a todo. Intentaba compararme con él", confiesa el pequeño de los Márquez en una entrevista para 'MotoGP.com'.

Pese a ello, con el paso del tiempo y las carreras, Álex ha sabido cómo dejar atrás dichas comparaciones entre él y su hermano para centrarse en desarrollar una exitosa carrera él solo. "No hacía falta compararnos. Preferí quedarme con lo positivo. En casa tengo el mejor ejemplo posible", añade.

Pero el momento en el que por fin pudo dejar atrás las comparaciones y comenzar a sellar su nombre en la categoría reina fue en 2025. Durante ese subcampeonato, Álex ganó su primera carrera en el GP de España, y comenzó su gesta hacia rivalizar con su hermano por el título.

"Aquel año fue algo único para mí, realmente especial. Conseguí muchos podios y logré mi primera victoria en MotoGP. Fue algo mágico. Álex Márquez ya era un ganador de MotoGP. Fue la etapa en la que más sentí que estaba saliendo de la sombra de Marc y empezaba a brillar por mí mismo", concluye el ilerdense.

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