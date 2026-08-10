La incredulidad de Espargaró ante la actuación de Márquez en Silverstone: "No es el Marc que conocemos"

El piloto reserva de KTM ha analizado las dificultades que ha sufrido el vigente campeón del mundo para pelear por un podio que finalmente se le atragantó bastante.

Marc Márquez tendrá que esperar un poco más para completar su ansiada remontada y optar a revalidar el título de campeón de MotoGP. El GP de Gran Bretaña fue el escenario de una carrera complicada para el ilerdense, que no pudo obtener un mejor resultado que un séptimo puesto.

Ante tal desenlace en Silverstone y, con la victoria de Raúl Fernández y el doble podio de las Aprilia de Jorge Martin y Marco Bezzecchi, el eneacampeón del mundo tendrá que esperar hasta el próximo GP de Aragón para intentar reducir los 40 puntos de diferencia que le separan del liderato.

Sin embargo, la imagen que dejó Márquez durante la carrera fue muy alejada de lo que se esperaba de él y el equipo Ducati. "Yo creo que ha ido reservándose durante toda la carrera y ese no es el Marc que conocemos. Él es un tío explosivo, rápido, eléctrico", ha señalado Pol Espargaró, piloto reserva de KTM.

En un análisis realizado por el español en 'DAZN', este asegura que Marc ha estado sufriendo muchas dificultades durante la carrera, por las cuales no ha podido rendir a su nivel.

Por último, Espargaró ha hecho hincapié en la degradación del neumático de Márquez, motivo por el que podría haber perdido velocidad y agarre. "Lo de ayer ya fue muy extraño y tuvo una degradación ya por encima de lo que es normal. Marc no es un piloto que realmente consuma muchísimo más en los neumáticos que los demás, es un piloto que es muy ligero", concluye.

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