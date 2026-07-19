La reflexión de Marc Márquez sobre Alex: "Sin el incidente en Cataluña hoy sería el líder..."

Los hermanos Márquez afrontan una segunda mitad de temporada en la que ambos buscarán dejar atrás problemas físicos que han ido arrastrando las últimas semanas, mientras tanto, una circunstancia común que refuerza el vínculo entre ambos pilotos.

Álex Márquez afronta una temporada 2026 de superación en MotoGP, situado noveno en el Mundial a 121 puntos del líder tras su grave accidente en Barcelona con Pedro Acosta. A pesar de que la brecha matemática le excluye de la pelea por el título, su rendimiento ha vuelto a brillar en Sachsenring tras superar unas fracturas de cervical y clavícula: "Esta primera parte estuvo marcada por esta lesión que tuve en Cataluña. A partir de ahí, sufrí mucho, me perdí dos carreras, luego volví a Brno pero solo haciendo la mitad del fin de semana".

La velocidad recuperada por el de Gresini no ha pasado desapercibida para su hermano Marc Márquez, quien destacó el potencial perdido por el percance: "Creo que sin este incidente en Cataluña hoy el líder sería Álex, porque demostró en Assen y aquí que conduce muy bien. El año pasado quedó segundo y este año es uno de los más rápidos de la parrilla, pero desafortunadamente se perdió tres carreras".

El menor de los Márquez asume que ambos arrastran secuelas de una primera mitad de año marcada por las lesiones: "Todavía no me siento como el año pasado, y él tampoco. A ambos todavía nos falta un poco de rendimiento en comparación con hace un año. Ambos intentamos recuperarnos de una lesión y mejorar día a día... Todavía me falta regularidad en el ritmo de carrera, desde un punto de vista físico y mental. A pesar de todo, estoy súper feliz".

Para cerrar, como recoge 'Motorsport', el piloto español prefiere centrarse en el optimismo de cara a la segunda mitad del campeonato antes que lamentarse por su caída del domingo: "El campeonato está arruinado para nosotros, pero todavía estamos de vuelta al más alto nivel. Ahora vamos a tener una muy buena oportunidad en esta segunda parte de la temporada y espero tener muy buenos resultados".

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