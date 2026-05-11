Bagnaia explica por qué se lio a patadas tras su caída en Le Mans

El compañero de Marc Márquez perdió los papeles después de irse al suelo mientras estaba en posiciones de podio.

"La caída fue consecuencia de un problema"

Durante la retransmisión del Gran Premio de Francia llamó mucho la atención la reacción de Bagnaia tras caerse.

Pecco, que había salido desde la pole, se encontraba siguiendo a Marco Bezzecchi y en las vueltas finales se fue al suelo.

Cuando se levantó, el compañero de Marc Márquez se lio a patadas con todo lo que vio: protecciones de espuma, conos...

Finalizada la carrera, el italiano explicó lo ocurrido: "La caída fue consecuencia de un problema. Fue lo mismo que me pasó en Jerez, pero esta vez no quise rendirme y terminé yéndome al suelo".

Bagnaia habla de un "pequeño problema en la moto" que le "frenó": "Intenté mantener el mismo ritmo y perdí la parte delantera. Sabemos perfectamente qué ha pasado y el equipo ya está trabajando para solucionarlo".

Eso sí, exculpa a Ducati de lo sucedido: "No quiero entrar en detalles, pero puedo decir que no ha sido un error humano y ni siquiera está relacionado con nosotros. Son cosas que pueden pasar".

"Cuando un piloto se cae, el 90% de las veces la culpa es suya. Mi caída fue consecuencia de ese límite en mi confianza por el problema técnico", señaló.

Sobre su reacción, Pecco asumió que fue fruto de la frustración: "Si hubiera ido líder destacado en el campeonato quizá habría reaccionado de otra forma, pero hoy, viendo que podía ganar, lo intenté como debe ser".