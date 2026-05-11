¿Se la tenía guardada Lamine Yamal a Bellingham? Ojo a su última publicación... con recadito

El jugador del FC Barcelona ha recordado una frase que publicó el británico tras ganar en el Clásico de la primera vuelta.

Con LaLiga vista para sentencia y el título en las vitrinas del FC Barcelona, Lamine Yamal ha aprovechado para zanjar cuentas pendientes.

En oncreto, una que se remonta al 26 de octubre de 2025, cuando el Real Madrid venció por 2-1 al conjunto azulgrana en el Clásico del Santiago Bernabéu.

Tras el partido, Jude Bellingham subió una imagen a redes sociales con el siguiente mensaje: "Talk is cheap (hablar es barato). HALA MADRID SIEMPRE!!!".

Ese 'dardito' parecía obedecer a unas declaraciones previas de Yamal en las que afirmó que los jugadores del Real Madrid "roban, se quejan y hacen cosas…".

Además, en la previa del Clásico de la primera vuelta, el extremo subió una foto del 0-4 del año anterior en el feudo blanco con algunos madridistas en la grada increpándole.

Pues bien, siete meses después, Lamine se la ha devuelto a Bellingham subiendo una imagen de él mismo celebrando el 2-0 en la grada con el mensaje de "talk is cheap" y siete emoticonos de cara llorando de risa.