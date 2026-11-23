El ilerdense, tras alzar su octavo título en la categoría reina, ha respondido a la pregunta más repetida en las últimas horas.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido Marc Márquez este lunes en Madrid tras revalidar su título de campeón del mundo este domingo, al de Cervera le han hecho la gran pregunta.

Con este décimo campeonato, el octavo en la categoría reina, ¿se considera ya como el mejor piloto de la historia de MotoGP?

Y el ilerdense, que no suele meterse en estos 'fregaos', se ha desmarcado: "Para mí no lo hay, es relativo, depende de épocas, de momentos".

"Si hablamos de números sería Giacomo Agostini", ha añadido sobre la leyenda italiana, que se retiró con 15 Mundiales, siendo ocho de la máxima categoría.

Seguidamente, Marc habló de otros "grandes pilotos" de la historia entre los que sí mencionó a un Valentino Rossi al que en las últimas horas le ha caído algún 'palito'.

"Spencer, Gardner, Rainey, Doohan, Valentino, o Pedrosa, que no ha sido nunca campeón del mundo de MotoGP, pero que ha sido un grandísimo piloto", ha zanjado.