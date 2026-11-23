Ya se conocen los 28 duelos de la segunda de la Copa del Rey. Se jugarán entre el 1 y el de diciembre.

Ya se han sorteado los partidos de segunda ronda de la Copa del Rey, donde los equipos de la Supercopa de España siguen exentos.

Un total de 28 eliminatorias que se jugarán entre el 1 y el 3 de diciembre.

Todos los partidos

Atlético Paso - Sevilla

Cartagena - Elche

Coria - Málaga

Extremadura - Real Betis

Antequera - Levante

Real Jaén - Valencia

Almería - Granada

Albacete - Las Palmas

Eldense - Tenerife

Ceuta - Cádiz

Sestao - Villarreal

Portugalete - Deportivo de la Coruña

Torrelavega - Alavés

Numancia - Athletic de Bilbao

Arosa - Celta de Vigo

Real Ávila - Getafe

Reus Reddis - Racing

Amorebieta - Osasuna

CE Europa - Rayo Vallecano

Huesca - Girona

Sant Andreu - Eibar

Cultural y Deportiva Leonesa - Castellón

Ponferradina - Andorra

Zamora - Valladolid

Rayo Majadahonda - Mallorca

Mirandés - Leganés

Zaragoza - Burgos

Sabadell - Sporting.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido