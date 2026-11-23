28 partidos
Todas las eliminatorias de la segunda ronda de la Copa del Rey
Ya se conocen los 28 duelos de la segunda de la Copa del Rey. Se jugarán entre el 1 y el de diciembre.
Ya se han sorteado los partidos de segunda ronda de la Copa del Rey, donde los equipos de la Supercopa de España siguen exentos.
Un total de 28 eliminatorias que se jugarán entre el 1 y el 3 de diciembre.
Todos los partidos
- Atlético Paso - Sevilla
- Cartagena - Elche
- Coria - Málaga
- Extremadura - Real Betis
- Antequera - Levante
- Real Jaén - Valencia
- Almería - Granada
- Albacete - Las Palmas
- Eldense - Tenerife
- Ceuta - Cádiz
- Sestao - Villarreal
- Portugalete - Deportivo de la Coruña
- Torrelavega - Alavés
- Numancia - Athletic de Bilbao
- Arosa - Celta de Vigo
- Real Ávila - Getafe
- Reus Reddis - Racing
- Amorebieta - Osasuna
- CE Europa - Rayo Vallecano
- Huesca - Girona
- Sant Andreu - Eibar
- Cultural y Deportiva Leonesa - Castellón
- Ponferradina - Andorra
- Zamora - Valladolid
- Rayo Majadahonda - Mallorca
- Mirandés - Leganés
- Zaragoza - Burgos
- Sabadell - Sporting.
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